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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” açıldı

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açıldı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda açıldı.

1 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek karma sergi, resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri sanatseverlerle buluşturuyor.

Mayıs Sergisinin açılış konuşmalarını; İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Yakın Doğu Oluşum Müzeler Daire Başkanı Prof.Dr. Ali Efdal Özkul ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç yaptı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler: “Toplumlar, sanata verdikleri değer kadar ilerleyip gelişebilirler.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”nin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, eğitim hayatının; lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamladığını hatırlatarak “Yakın Doğu Üniversitesi, bireyin kendini geliştirebilemesini en iyi şekilde sağlayan başarılı bir üniversite” ifadesini kullandı.

Üniversitelerin, insanları hayatına dokunmakla kalmayıp toplumların hayatına dokunan bir yuva olduğunu söyleyen Ziya Öztürkler, “Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürekli devam eden bir motivasyon ve çalışma var. Yakın Doğu Üniversitesi; bilim, sanat, eğitim gibi birçok dalda ülkemizin gururu haline gelen bir üniversitesimiz” dedi.

“Toplumlar, sanata verdikleri değer kadar ilerleyip gelişebilirler” diyen Bakan Öztürkler, “Bugün, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 415’inci sergisini açıyoruz. Bu başarıların ardında aylarca süren çalışmalar ve sanatçılarımızın özveri ve emekleri var. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kattığı vizyon için en başta Günsel Ailesi’ne daha sonra, da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Sanat, içinde geliştiği ve şekillendiği toplumun aynası olarak kabul edilir.”

Yakın Doğu Oluşum Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, sanatın başka bir dünya olduğunu belirterek, “Sanat, yaşadığımız dünyayı farklı duygularla anlatan farklı bir çerçeveden görmemizi sağlıyor. Sanat, adeta ruhumuzu temizliyor” ifadelerini kullandı. Sanatın, toplumsal ve evrensel barışı gerçekleştirmek için de var olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Kültür ve sanat birbirinden ayrı düşünülemez. Sanat, toplumun kültürünü oluşturan en önemli unsurdur” dedi.

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Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Sanat, içinde geliştiği ve şekillendiği toplumun aynası olarak kabul edilir. Toplumun düşünceleri, kuralları, beğenileri sanatı da ciddi şekilde etkiler. Yakın Doğu Ailesi olarak, her zaman sanatın bir ilham kaynağı olduğunu hatırlatacak ve sanatla insanları buluşturacak imkânlar yaratmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sanatı ruhunuza işleyebiliyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, konuşmasına “Üniversitemizin bugüne değin her biri bir diğerinden değerli, çok sayıda kültür ve sanat etkinliğini sizlerle buluşturan Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda ağırlamaktan son derece mutluyuz” sözleri ile başladı.

Her mekanın kendine özgü enerjisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdal Aygenç, “ Mekanların kendilerine özgü enerjileri, solukları ve psikolojileri vardır. Doğru tanımlanmış bir mekanda, sadece o mekanın izin verdiği eylemlerde bulunabilirsiniz. İşte bu yüzdendir ki, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sanatı ruhunuza işleyebiliyor” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Yakın Doğu Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana bir çok ilki başaran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük eğitim, sağlık, teknoloji, sanat ve kültür merkezidir. Her geçen süre içerisinde gücüne, öncülüğüne ve kurumsal kimliğine yakışır mekanların da yaratıcısı olmuştur. Yapımları hızla devam eden Dr. Suat Günsel Camii, Kıbrıs Sanat Müzesi ve Yönetim Kulesi tamamlandığında Kıbrıs’ın kalbinde eşsiz özellikleri ve nitelikleri ile yeni Sirius’lar parlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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