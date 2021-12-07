  • BIST 1.951,79
  • Altın 778.22727
  • Dolar 13.7146
  • Euro 15.4601
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” açılıyor

» »
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 09 Aralık Perşembe günü  Yakın Doğu Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda açılacak.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve sanatçıların eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda 09 Aralık Perşembe günü saat 16.00’da açılacak.

Sergide, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 15 öğretim elemanı ve sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 45 eseri yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, 24 Aralık 2021 Cuma gününe kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

guzel-sanatlar-yil-sonu-sergisi-(6).jpegguzel-sanatlar-yil-sonu-sergisi-(4).jpeg

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Yaşanan hiçbir olumsuzluk sanatı ve sanatsal üretimi durduramaz, çünkü sanatsal üretim olmadan hayat olmaz.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 399’uncu sergi olan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nin küratörü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, 2020’nin ilk günlerinde başlayan COVID-19 pandemisinin tüm dünyada yarattığı endişe ve korkunun 2021’de devam ettiğini hatırlatarak, “Yaşanan hiçbir olumsuzluk sanatı ve sanatsal üretimi durduramaz, çünkü sanatsal üretim olmadan hayat olmaz” ifadesini kullandı. Bütün olumsuzluklara rağmen sanatsal üretime devam ettiklerini söyleyen Doç Dr. Ergün, “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nin sanatın umut veren gücünü yansıtacağını ifade etti.

Sanat müzelerinin, eserlerin izinin sürülmesi, tarihlendirilmesi, korunması, restorasyonunun yapılması gibi konularda sanat tarihine büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Ergün, “Sanat müzeleri, sanatın tarihini yazmak için başvurulacak en önemli kaynaklardan biridir” dedi. Yaşayan bir sanatçı için eserinin sanat müzesinde yer almasının büyük bir prestij olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Bizler de bundan hareketle, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak ‘Yıl Sonu Sergisi’ni Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına açmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu ve beraberindeki heyet, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti07 Aralık 2021 Salı 12:40
  • Çanakkale Ortaokulu Özbekistan’dan Ödülle Döndü07 Aralık 2021 Salı 12:37
  • En çok yağış Akıncılar'a düştü07 Aralık 2021 Salı 12:31
  • İtfaiye, sel baskınlarına ve kış yangınlarına karşı uyardı!07 Aralık 2021 Salı 11:38
  • Süt Bedelleri Ödeniyor07 Aralık 2021 Salı 11:31
  • KTOEÖS: Kurtulmak yok tek başına, Ya hep beraber Ya hiçbirimiz!!07 Aralık 2021 Salı 11:20
  • Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ile görüştü07 Aralık 2021 Salı 10:45
  • Rogers: HP, doğru kararların doğru zamanda alınmasında rol aldı07 Aralık 2021 Salı 10:29
  • Covid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti07 Aralık 2021 Salı 10:25
  • Mağusa'da elektrik kesintisi. İşte o bölgeler...07 Aralık 2021 Salı 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti