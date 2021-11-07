Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Sergisi Açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin resim, heykel ve gemi modellerini bir araya getirecek üç sergisi, 09 Kasım günü saat 9.30’da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda açılacak. Açılışla, “Güzel Sanatlar Haziran”, Sembigali Smagulov’un kişisel heykel ve Osmanlı Gemi Modelleri sergileri sanatseverlerle buluşacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Akdeniz’in en üretken sanat merkezi haline getiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, hız kesmeden yeni sergilerinin açılışlarını yapmaya devam ediyor. 09 Kasım günü saat 9.30’da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda açılacak üç farklı sergi; resim, heykel ve gemi modellerinden oluşan eserleri aynı mekanda buluşturacak.

Açılışı yapılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 14 akademisyen-sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 40 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”, Kazak sanatçı Sembigali Smagulov’a ait heykellerden oluşan “Kişisel Heykel Sergisi” ve “Osmanlı Gemi Modelleri Sergisi” tarih ve sanatseverlerle buluşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek sergiler, 19 Kasım tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Doç Dr. Erdoğan Ergün: "Sanat insanın kendini ifade etme biçimlerinden biridir."

Sergi küratörü Doç Dr. Erdoğan Ergün, sanatın insanın kendini ifade etme biçimlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Eserlerini kişisel sergilerinde izleme fırsatı bulduğumuz sanatçıların çalışmalarını aynı mekan ve aynı dönem içerisinde izlemek, sanatçıların iç dünyalarını nasıl dışa vurduklarını gözlemlemek, sanatçılar, sanatseverler ve sanat eğitimi alan öğrenciler açısından büyük bir zenginlik" ifadelerini kullandı.

Karma sergilerin, farklı üsluplarda ve tekniklerde çalışan sanatçıları bir araya getirdiğini belirten Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Bu tür sergilerdeki özgün eserler, yoğunlaşılan olay, konu ve dönem üzerinde önemli fikirler vermekte ve en önemlisi de görsel kültürün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Sanatsal bilgileri üreten, tasarlayan, düşünen, uluslararası sanat gelişmelerini izleyen, yaşadığı dönemden haberdar olan, sorgulayan, aydın sanatçılarla ile aynı çatı altında olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.