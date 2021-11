Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Üç Yeni Sergisi Bir Araya Geliyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda açılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin üç yeni sergisi, resim, heykel ve gemi modellerini bir araya getiriyor

Açılışı yapılan Güzel Sanatlar Haziran Sergisi, Sembigali Smagulov Kişisel Heykel Sergisi ve Osmanlı Gemi Modelleri Sergisi ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ücretsiz olarak ziyarete açık sergilerinin sayısı 16'ya yükseldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 14 akademisyen-sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 40 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”, Kazak sanatçı Sembigali Smagulov’a ait heykellerden oluşan “Kişisel Heykel Sergisi” ve Cengiz Dumlupınar’ın imzasını taşıyan gemi modellerinden oluşan “Osmanlı Gemi Modelleri Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda açıldı. 19 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergilerle birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği sergi sayısı 393’e yükseldi.

Sergilerin açılış töreninde başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ve gemi modelleri sanatçısı Cengiz Dumlupınar birer konuşma yaptı. Kişisel heykel sergisi açılan Kazak sanatçı Sembigali Smagulov ise duygularını gönderdiği mesajla ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Uğradığımız siyasi engellemeler ve kısıtlamalar çağ dışıdır ve çağdaş dünyada yeri yoktur.”

Kasım aylarının sanatsal çalışmalarda daha çok hüzün ayı olarak yer aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ise 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle her zaman güzel ve umutlu anlamlar taşıdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu dönemde, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin gerçekleştirdiği sergi açılışları Cumhuriyet coşkumuzu büyütüyor” dedi.

Sanatın evrenselliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaptığı bütün çalışmalarda olduğu gibi oluşturduğu modern sanat atmosferi de KKTC’nin geleceğine büyük bir katkı yapıyor ve sesimizi dünyanın her yerine ulaştırıyor” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çoğu zaman siyasi alanda engellendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC olarak bizi ne kadar engelleseler de tüm zorlukları başarılı bir şekilde aşıyoruz. Tüm insanlara çağrıda bulunmak istiyorum KKTC’de büyük bir kültür, potansiyel ve kaynak var. Elimizdeki tüm değerlerle bütün bunları ön plana çıkararak biz de varız diyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun olan küresel ısınma ile oluşan su yetersizliğine de değindi. Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin düzenlediği 5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı’nda açılış konuşması yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversityesi’nin 22 ülkeden 70 üniversitenin desteğini alarak düzenlediği konferansın, dünyanın geleceğini ilgilendiren bu önemli konunun tartışılmasında KKTC’yi ev sahibi yapmasını çok önemli buluyorum. Buradan bir kez daha konferansı düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ve ekibini bir kez daha kutluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Uğradığımız siyasi engellemeler ve kısıtlamalar çağ dışıdır ve çağdaş dünyada yeri yoktur. Yakın Doğu Üniversitesi’nin hayata geçirdiği zengin çalışmalar ile sesimizi dünyaya duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, açılışını yaptığı sergilerle, oluşturduğu güçlü sanat atmosferini bütün KKTC’ye yaymaya devam ediyor.”

Açılışı yapılan üç yeni sergi ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ücretsiz olarak ziyarete açık olan sergi sayısının 16’ya yükseldiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünü yaşayan bir sanat merkezine dönüştüren diğer sergiler, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yer alan sergi salonlarında ziyaretçilerini bekliyor” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi Kampüsünde ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde ziyarete açık olan sergilerin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin oluşturduğu güçlü sanat atmosferini bütün KKTC'ye yaydığını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Ülkemizin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünü kutlayacağımız 15 Kasım Cumhuriyet haftasının yaklaşması bu üretkenliği çok daha anlamlı bir hale getiriyor. Yakın Doğu Oluşumu’nun Kıbrıs Türk toplumunun varlığını, kimliğini ve bu topraklardaki köklerini güçlendirmek için attığı adımlar, gerçekleştirdiği projeler Cumhuriyetimizin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünü daha güçlü bir sesle kutlamamıza olanak sağlıyor” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Bakmak için her zaman bir çift göz, hissetmek için dokunmak yetmez; öyle şeyler vardır ki yalnızca kalple hissedilir.”

Sergi açılışında yaptığı konuşmasında “Bakmak için her zaman bir çift göz, hissetmek için dokunmak yetmez; öyle şeyler vardır ki yalnızca kalple hissedilir. O nedenle sanatla ilgilerini, ilişkilerini yoğun tutan insanların kalp gözleri çoğunlukla açıktır” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Sanat yapıtı imgelerle kurulan bir yapıdır. İmge ise her yerdedir, her şeydedir. Sanat yapanların imge dünyalarının zengin, imgeler arasında bağıntı kurma yeteneklerinin güçlü olması gerekir” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Aygenç, “Sergilerde eserleri yer alan sanatçı arkadaşlarımı, sergi küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ü kutluyorum. Kalp gözünüzün her daim açık olması dileği ile iyi seyirler diliyorum” dedi.

Cengiz Dumlupınar: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin, imzamı taşıyan gemi modellerini, koleksiyonuna alarak geleceğe taşıyacak olması benim için büyük bir gurur.”

Yaptığı gemi modelleri “Osmanlı Gemi Modelleri Sergisi” adıyla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda sergilenen sanatçı Cengiz Dumlupınar ise konuşmasında gemi modelciliği hakkında bilgiler verdi. Çoğu insan için gemi modelciliğinin bir hobi olduğunu söyleyen Cengiz Dumlupınar, “Bu işi profesyonel olarak yapan bizler için ise çalıştığımız gemi modellerinin tarihteki örneklerine uygun olarak yapılması son derece önemlidir. Bu nedenle modele başlamadan önce uzun bir arşiv taraması ile modellediğimiz gemilerin tarihine sadık kalmak için yoğun bir şekilde çalışırız” dedi.

İyi bir gemi modelcisinin pek çok sanat dalında uzmanlaşması gerektiğine de vurgu yapan Dumlupınar, “İyi bir gemi modelcisinin gerektiğinde bir tarihçiye dönüşmesi, aynı zamanda gerektiğinde bir marangoz, boya ustası ya da metal işleme ustasına dönüşmesi gerekir” ifadesini kullandı. Tamamladığı her bir gemi modelinin aylar, hatta bazen yıllar süren bir çalışmanın eseri olduğunu söyleyen Dumlupınar, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin imzamı taşıyan gemi modellerini, koleksiyonuna alarak geleceğe taşıyacak olması benim için büyük bir gurur” dedi.

Sembigali Smagulov: “Yanınızda olamasam da açılışı yapılacak kişisel sergimde sizleri hissetmekten mutluluk duyuyorum.”

Açılışı yapılan sergiler arasında kişisel heykel sergisi yer alan Kazak sanatçı Sembigali Smagulov ise duygularını gönderdiği mesajla ifade etti. Smagulov mesajında, “Bugün yanınızda olamasam da açılışı yapılacak kişisel sergimde sizleri hissetmekten mutluluk duyuyorum. Sözlerim ve görüşlerim işime ve pratik deneyimime dayanıyor. Kıbrıs'ta geçirdiğim deneyimin yeri büyüktür. Bu proje sayesinde hayatımda ilk kez tamamen heykel çalışmalarımdan oluşan bir sergim açılıyor. Bu mutluluk gurur içim başta saygıdeğer Kurucu Rektör Dr.Suat Günsel olmak üzere Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.