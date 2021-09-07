Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ''Yeni Öğretim Yılı'' sergisinin açılışı 9 Eylülde

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 380’inci sergisi olacak olan “Yeni Öğretim Yılı” sergisi Eylül günü saat 19.00'da Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanlarının resim, baskı resim, heykel ve seramikten oluşan eserlerinin bir araya getirecek.

Serginin açılışı öncesinde Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret eden, Tokat Protokol Heyeti onuruna resepsiyon verilecek. Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in de aralarında bulunduğu Tokat protokol heyeti onuruna verilecek resepsiyonla birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 380’inci sergisi de açılmış olacak.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Sanatseverler, eğitimci kimlikleriyle üreten hocalarımızın eserlerini izleme fırsatı bulacak.”

Serginin küratörlüğünü de üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Ergün, öğretim elemanlarının farklı alanlarda ürettikleri eserleri bir araya getiren geleneksel Yeni Öğretim Yılı sergisini bir kez daha sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Sanatseverler hem sanatçı hem de eğitimci kimlikleriyle üreten hocalarımızın resim, baskı resim, heykel ve seramikten oluşan çalışmalarını izleme fırsatı bulacaklar” dedi.

“Yeni Öğretim Yılı” sergisi 20 Eylül’e kadar hafta içi 08:00-16:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.