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“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” Projesi Tamamlandı…

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YDÜ Kampüsünde 12 Bin Metrekare Alana Sahip “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” Projesi Tamamlandı…
“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” Projesi Tamamlandı…

Kurulduğu günden itibaren eğitim ve sağlık misyonu yanında ülkenin önemli eksiklikleri ve ihtiyaçlarının giderilmesinde görev üstlenmiş olan Yakın Doğu Üniversitesi, aynı misyonla ülkemizdeki sanatsal yaratıcılığı kitlelere ulaştırma, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak, hem de toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kuruyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ülkenin ilk Modern Sanat Müzesi olma özelliğini taşıyan projenin, Yakın doğu coğrafyasının en büyük güzel sanatlar müzesi olarak tasarlandığı belirtildi. Müze, toplumda sanatın bir çok kişi tarafından tanınmasını ve izlenmesini sağlayacak.

Temelleri 20 Temmuz’da Atılacak…
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin temellerinin, 20 Temmuz 2018 tarihinde atılacağı bildirildi. Koleksiyonunda sanat değeri yüksek eserlerin yer alacağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, modern ve çağdaş alandaki tüm yapıtların sergilenmesine fırsat verebilecek bir alt yapıyla ve mimariyle inşa edilecek. 

Modern Mimariyle Tasarlanmış Sanat Merkezi 
Mimari Projesi hazır olan müze, 12 bin metrekare kapalı alan, 1500 kişilik fuaye alanı, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 3 heykel-enstelasyon sergi salonu, 2 fotoğraf sergi salonundan oluşacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde, sanat dünyasıyla ilgili konferans ve sempozyumların gerçekleştirileceği 120’er kişilik konferans ve sinevizyon salonu, ender eserlerin analiz ve restorasyonlarının yapılacağı stüdyo ve laboratuarlar, foto stüdyo ve uzman ofisleri, toplantı odaları, tamir ve bakım atölyeleri, özel eserlerin korunması için iklimlendirilmiş depo sistemi, tam donanımlı sanat kütüphanesi ve arşivi ile hizmet verecek. Müzede ayrıca hatıra eşya, basılı yayın, katalog ve sayış üniteleri de yer alacak.

Doç. Dr. İrfan Günsel: “Gelecek Nesillere İlham Kaynağı Olacak İzler Bırakılacak”
Yakın Doğu Üniversitesi olarak ülkemizin önemli bir eksikliğinin giderilmesi konusunda girişimler başlattıklarını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı   Doç. Dr. İrfan S. Günsel, sanat müzesinin oluşturulması için yeni bir misyon üstlenildiğini belirtti. Doç. Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel’in vizyonu ve girişimi ile başlatılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile ülke sanatımızın dünya ile buluşmasının sağlanacağını ifade etti. Özellikle gençlerin çağdaş ve modern sanata, tasarıma, mimariye olan ilgisini önemsediklerini anlatan Doç. Dr. Günsel, modern, çağdaş ve yerel kültürle bütünleşen bir sanat anlayışıyla sürdürülebilir ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacak izler bırakmak istediklerini söyledi.

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