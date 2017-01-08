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"Kıbrıs Mutfağı Kimliğinin Kültürel ve Politik Yansımaları”

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"Kıbrıs Mutfağı Kimliğinin Kültürel ve Politik Yansımaları”
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın düzenlediği panelde "Kıbrıs Mutfağı Kimliğinin Kültürel ve Politik Yansımaları” konuşuldu.

Zekai Altan ve Mete Hatay'ın konuşmacı olduğu etkinlik cuma günü KTÖS lokalinde yer aldı.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Zekai Altan’ın “Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum” isimli kitabının tanıtıldığı panelde, KTÖS’ün de desteklediği projenin detayları da aktarıldı.

“Kıbrıs Kültürünü Yaşayalım ve Yaşatalım” projesi kapsamında, ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrencileri uygulamalı olarak geleneksel Kıbrıs Türk kültürünün öğretileceği projede, Eco-Bio Nitovikla Garden Hotel Koordinatörü Zekai Altan tarafından geliştirilen, teorik-görsel ve uygulamalı olarak Kıbrıs mutfağı ve el sanatları eğitimi verileceği de kaydedildi.

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