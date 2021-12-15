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“Kıbrıs Mutfağı’ndan Yemek Keyfine Yolculuk” isimli kitap yayınlandı

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Zehra Eliçin tarafından yazılan “Kıbrıs Mutfağı’ndan Yemek Keyfine Yolculuk” isimli kitap Işık Kitabevi tarafından yayınlandı.
“Kıbrıs Mutfağı’ndan Yemek Keyfine Yolculuk” isimli kitap yayınlandı

Zehra Eliçin tarafından yazılan “Kıbrıs Mutfağı’ndan Yemek Keyfine Yolculuk” isimli kitap Işık Kitabevi tarafından yayınlandı.

Yemek tarifleri haricinde, Kıbrıs yemek alışkanlıkları ve Kıbrıs mutfağının özellikleri hakkında bilgilere de yer verilen kitap için 21 Aralık Salı akşamı 18.00-20:00 saatleri arasında Işık Kitabevi’nde tanıtım etkinliği düzenlenecek.

Etkinlikte, kitapta yer alan bazı örneklerden tatmak da mümkün olacak.

Işık Kitabevi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Eliçin bu kitapla Kıbrıs mutfağını tanıtma dışında, yemek keyfini tatmanın yollarını göstermeyi ve mutfakta yaratıcılığı cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada, “188 sayfalık kitapta, Kıbrıs’ımızın vazgeçilmez yemek tarifleri dışında, yazarın kâh kendi araştırmaları sonucu keşfettiği ilginç tarifler, kâh ziyaret ettiği çeşitli ülkelerin mutfak kültürlerinden esinlenerek yarattığı farklı lezzetler de bulmak mümkün” denildi.

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