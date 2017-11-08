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“Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum” projesi başlıyor

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“Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum” projesi başlıyor
Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum Projesi, ilkokul 4 ve 5’inci sınıf öğrencilerine uygulamalı olarak hayata geçiriliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan (KTÖS) ayrı ayrı yapılan açıklamalara göre proje, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eco-Bio Nitovikla Garden Hotel, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (KITUYAD), Mehmetçik Belediyesi, KTÖS ve Akandere Ulaşım Şirketi tarafından desteklenerek, protokol çerçevesinde hayata geçirildi.

Proje, Eco-Bio Nitovikla Garden Hotel müdürü Zekai Altan tarafından uygulamalı olarak The Nitovikla Hotel’de gerçekleştirilecek.

 İlkokul 4 ve 5’inci sınıf öğrencilerine Kıbrıs mutfağı ve el sanatları eğitimi verilmesini öngören “Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum” projesinde amaç çocukların yaparak yaşayarak öğrenmesine fırsat sunmak.

Projede zeytin, buğday ve kahvenin dönüşümlerinin yanında geri dönüşüm, kompost, organik tarım, ekolojik turizm, çevre bilgisi ve yiyeceklerin tarihsel süreci ile ilgili de bilgilerin çocuklara aşılanması; doğaya duyarlı, üretime odaklı davranış kazanmaları ve birer “kültür elçisi” olmaları hedefleniyor.

KTÖS, Kıbrıs kültürünün yaşatılması ve gelenek göreneklerin ayakta tutulmasını sağlamak adına sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini bildirdi.

Projede yer almak isteyen okullar, 05338517781 ( Zekai Altan) numaralı telefondan  detaylı bilgi alabilecekler.

Ulaşımın ücretsiz olacağı belirtilirken, proje hakkında detaylı bilgiye www.ktos.org adresinden de ulaşılabileceği bildirildi.

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