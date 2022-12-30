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Kıbrıs mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de “Golifa”

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Kıbrıs mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de “Golifa” dır.
Kıbrıs mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de “Golifa”

Kıbrıs mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de “Golifa” dır.

“Golifa” her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da sofralarımızı süslemeye devam ediyor...

Biz Kıbrıslı Türkler yeni yılda bol bol “golifa” pişirir, hem evlerimizde yer, hem de eşe dosta dağıtırız. İşte bu yüzden de bir şeyi bedavaymış gibi bol kepçe vermek anlamına gelen “Golifa gibi dağıtmak” diye bir deyim de dilimize yerleşmiştir.

Golifayı aynı adayı paşlattığımız Rumlar’da yapar. Her sene ölülerini anma gününde yapıp kliseye götürerek dağıtırlar.

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