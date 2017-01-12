Kıbrıs müzakereleri son durum Erdoğan ne karar verecek?

CENEVRE'de devam eden Kıbrıs görüşmelerinde son durum ne? Kıbrıs birleşecek mi? Türk askeri adadan ayrılacak mı? Yorumlara göre kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı belirleyecek.

KIBRIS için müzakerelerde karar anı yaklaşıyor. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları çözüm için Cenevre'de masaya oturuyor. Masadaki en büyük tartışma konusunun ise adadaki güvenlik sorunu ve Türk askerinin varlığı.

Cenevre'deki görüşmeleri bugünkü sayfalarına taşıyan İngiliz gazeteleri Times ve Guardian, Kıbrıs görüşmelerinde kilit rolün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu yazdı. Times yorumunda "Her şey tahmin edilemez Erdoğan'ın güvenlik konusunda ne kadarına boyun eğeceğine bağlı" diye yazdı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Bir çözüm, Türkiye'ye BM Barış Gücü'nde daha büyük bir rol verilmesi olur. Ankara hükümeti, güvenlik kozunu oynarken, anlaşmanın diğer kısımlarının başarıya ulaşıp ulaşmayacağını görmeyi bekliyor. Ancak her şey tahmin edilemez Erdoğan'ın güvenlik konusunda ne kadarına boy eğeceğine bağlı."

Guardian gazetesinde ise, Atina muhabiri Helena Smith, Cenevre görüşmelerinde Kıbrıs için "karar anının" geldiğini yazdı:

"Delegeler daha çok saatlerin gerekirse durdurulabileceği 'açık uçlu' bir süreçten bahsettiler. Aralarından biri, 'Yıllardır tartışılan bir konunun bir günde çözülemeyeceğinin farkındayız. Müzakereler hafta sonuna uzatılabilir' dedi.

Görüşmeleri Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesi için son şans olarak gören Anastasiades'ın Türkleri 90 bin mültecinin evlerine dönebileceği bir alan sağlamak konusunda ikna etmek gibi ürkütücü bir görevi var.

ÇELİK KASAYA KİLİTLENDİ

Öte yandan, Kıbrıs müzakerelerinde tarafların sunduğu haritaların uzmanların kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendiğıni bildirildi.

Bu haritaların görüşmelerde Kıbrıs'ı ayıran sınırlara ilişkin tartışmaları geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

Cenevre'deki konferans öncesi açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Tarafların gösterdiği cesaret ve kararlılığı memnuniyetle karşılıyorum. Cenevre'deki Kıbrıs barış sürecine yönelik müzakereler, çözüm bulunması için her iki tarafa da eşsiz bir fırsat sunuyor. Birleşik Krallık, barış sürecine tam destek veriyor ve sürece elinden geldiği kadarıyla yardım etmek istiyor. Tüm katılımcıların müzakerelere açıklık ve esneklik anlayışıyla yaklaşacağını umuyorum. Bu yaklaşımla Kıbrıs'a kalıcı barışı getirecek çözüme ulaşılabileceğine inanıyorum" dedi.

Cenevre'deki görüşmeler öncesi garantör ülke İngiltere, yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Duncan, müzakereler öncesi geçen hafta Türkiye ve Yunanistan'da temaslarda bulunmuştu.

ERDOĞAN VE MAY GÖRÜŞMÜŞTÜ

Kıbrıs konusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde de gündeme gelmişti.

İngiltere Başbakanlığı, iki liderin Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinin başarıya ulaşmasının önemi üzerinde görüş birliğine vardığını duyurmuştu.

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren ve "Annan Planı" olarak bilinen bir önceki barış planı, 2004 yılında Güney Kıbrıs'ta referandumla reddedilmişti.

Akıncı'nın seçimleri kazanmasının ardından Kıbrıs'ta müzakereler 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.