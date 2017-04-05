Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlayacağı açıklamaları

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yürütülen müzakerelerin, iki aylık aradan sonra 11 Nisan’da yeniden başlayacağı açıklamaları Rum basınında geniş yer aldı.

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesinin yanı sıra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan’da yeniden başlayacağı açıklaması ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıklamalarına yer verdi.

Haberi, “Yeniden Müzakereler-61 Günün Ardından Akıncı ve Anastasiadis Büyük Salı (paskalya yortusu haftası) Bir Araya Geliyor. Görüşmeler Yeniden Santrada” başlıklarıyla veren Alithia gazetesi, son haftalardaki yoğun perde gerisi istişarelerin sonuç verdiğini ve Kıbrıs müzakerelerinin 11 Nisan’da yeniden başlayacağını belirtti.

Liderlerin, son olarak 9 Şubat tarihinde, Rum Meclisi’nin plebisit kararı öncesinde görüştüğünü anımsatan gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında dün Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmenin de katalizör olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile BM Genel Sekreteri Guterres arasındaki görüşmenin sona ermesinin ardından, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında başrol oynayan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından, müzakerelerin yeniden başlayacağını açıkladığını yazdı.

Gazete, Eide’nin açıklamasından hemen sonra, BM’nin Kıbrıs’taki bürosu tarafından yapılan açıklamayla da bunun resmileştirildiğini belirtti.

Habere göre, liderler, Eide’nin himayesinde, Salı günü, saat 10:00’da bir araya gelecek. Gazete, sahnenin aniden değişmesinin, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakerelerin yeniden başlamasına rıza göstermesi ve pazar günü gerçekleştirilen yemekteki katı tutumunun ardından, birçok gidişattan gördüğü yoğun baskının bir sonucu” olduğunu savundu.

Gazete, yemekte olanlar konusunda Eide tarafından mutlak şekilde bilgilendirilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Akıncı’ya, “müzakerelerin yeniden başlamasına rıza göstermeden görüşmeden ayrılmasına olanak bırakmayıp, çıkmaza ilişkin sorumluluk yüklemeyi ileriye götüreceği uyarısında bulunduğu” ileri sürdü.

Habere göre, Guterres ayrıca, “liderlerden birinin yani Anastasiadis’in masada olduğu ve müzakerelerin yeniden başlamasını beklediğini, diğerinin yani Akıncı’nın ise bunu yapmayı ret ettiği” şeklinde bir görüntü olduğuna dikkat çekti.

Guterres’in, Akıncı’ya, “süreci ölüme sürüklemesinin mümkün olmadığını açıkça ifade edip, çabayı terk etmek istiyorsa, bunu çıkıp açıkça söylemesi” telkininde bulunduğu iddia edildi.

Haberi “Randevu Belirlendi-Müzakerelere Dönüş” başlıklarıyla veren Fileleftheros gazetesi, liderlerin, gelecek Salı günü müzakerelere geri döneceğini yazdı.

ANASTASİADİS’İN AÇIKLAMALARI

Gazete, Anastasiadis’in yapmış olduğu açıklamalara da yer verdi.

Habere göre, Anastasiadis katıldığı bir etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği müktesebatından uzaklaşmayacak önerilere odaklanma ve her iki toplumun yararına odaklanan bir diyaloga girilmesi temennisinde bulundu.

Anastasiadis’in dün ayrıca AB konseyi dönem başkanlığı nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Malta Büyükelçisi’nin verdiği yemekte, müzakerelere dönmeye hazır olduğu mesajını da verdiğini yazan gazete, Rum liderin ayrıca yabancı büyükelçilerin önünde Kıbrıs sorununun çözümünün önemini de vurguladığını yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB üyesi Güney Avrupa ülkeleri liderleri zirvesine katılmak için pazar günü Madrid’e gideceğini belirtti.

Habere göre, Anastasiadis, Pazartesi günü yapılacak zirveye katılacak ve zirvenin hemen ardından Salı günü müzakerelere katılmak için adaya geri dönecek.

AKINCI-GUTERRES GÖRÜŞMESİ

Gazete ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki görüşmeye de yer verdi.

Haravgi gazetesi müzakerelerin yeniden başlaması haberini “11 Nisan’da Müzakereler Yeniden Başlıyor” şeklinde aktardı.

Gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Politis “Bir Büyük Hafta Daha - Akıncı, Liderlerin 11 Nisan’da Yeniden Masada Olacağını Açıkladı” başlıklarını kullanırken, Simerini “Birçok Sorularla Yeniden Başlama” şeklinde haberi duyurdu.

RUM LİDER MEMNUN

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre Anastasiadis daha sonra ise yaptığı yazılı açıklamada diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin duyduğu memnuniyeti ifade ederken, yapıcı bir diyaloga odaklanacaklarını belirtti.

Anastasiadis, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın fikrini değiştireceğini bekliyor muydunuz?” şeklindeki bir soru üzerine, bazı istişarelerin olduğunu, Akıncı’nın BM Genel Sekreteri ile görüşmesinin ardından ikna edilmiş olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Anastasiadis, plebisit konusunun, hükümetin değil Meclis ile ilgili bir konu olduğunu ve koşulların söz konusu olmadığını belirtti.

PARTİLER

Fileleftheros, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun açıklamalarına yer vererek, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, şantajdan söz ederek, “net bir şantaj, Akıncı’nın yasası Cuma günü oylanmazsa müzakereler başlamayacak” ifadesini kullandı.

ANASTASİADİS ALPHA’YA KONUŞTU

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Alpha Kıbrıs” kanalına vermiş olduğu röportaja da yer verdi.

Gazete, röportajın, müzakerelerin yeniden başlayacağının açıklanmasından önce verildiğine de dikkati çekti.

Habere göre, Anastasiadis, geçtiğimiz Pazar günü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yemekte bir araya gelmesine ve Kıbrıs sorunundaki duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Anastasiadis, Kıbrıs sorunundaki duruma ilişkin bir soru üzerine, durumu, muhtemelen daha da ağırlaştıracak herhangi tartışmaya müdahil olmak istemediğini ifade etti.

Anastasiadis, bir başka soruyu yanıtında, Akıncı’nın şartlarının “küçültücü”(değeri düşük) olduğu yorumunda bulundu.