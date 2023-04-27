Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu Nükleere karşı eylem ve etkinlik düzenledi

Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu, çernobil trajedisinin 37’nci yıl dönümü ve Türkiye’de Akkuyu’da inşa edilen nükleer santralin kurumsallaşması için düzenlenecek törenler öncesi eylem ve bir takım etkinlikler düzenledi.

Ledra Palace-Dayanışma Evi’nde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verildi, sunum yapıldı.

Toplantı öncesinde ise Dayanışma Evi’nde “Hibakushalar olmasın!” sergisi açıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Akkuyu Nükleer Santrali’nin bölge için büyük risk ve tehdit olduğunu belirerek, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabileceği günümüzde, Akdeniz bölgesinde nükleer enerji kullanımı gereksizdir” ifadelerini kullandı.

Etkinlik Çernobil ve Hibakusha kurbanlarının anısına insan zinciri oluşturulmasıyla sona erdi.