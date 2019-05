İşte o açıklama;



İlk kez 2014 yılında Kuir Kıbrıs Derneğinin girişimiyle başlayan onur yürüyüşleri 2016 yılından bu yana 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından hep birlikte düzenleniyor ve her yıl daha da güçlenerek büyüyor. 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’nü lezbiyen, gey, biseksüel, trans veintersekslerin (LGBTİ+) hak ve özgürlüklerine dikkat çekmek, birlikte çalışmanın ve mücadele etmenin önemini vurgulamak adına değerli buluyor; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddete karşı eylem gününü çeşitli etkinliklerle her yıl kutluyoruz.



Konu hak ve özgürlüklere geldiği zaman “Toplum buna hazır değil” bahanesiyle karşılaştığımızda “Hazırık!” sloganıyla yürüdük. Heteroseksüel ilişkilerin normal sayılmasına ve hemcinslerimize olan aşkın görmezden gelinmesine isyan ederek “Sevmeyelim de Taşa mı Dönelim?” dedik. Geçtiğimiz yıl, her yıl büyüyüp renklenen mücadelemizi onurlandırmak için, “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” diyerek sesimizi duyurduk.



Bu yıl ise “Açık ve Onurlu” sloganıyla iki hafta boyunca bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Biz, burada olduğumuzu hatırlatmak için örgütleniyoruz.



Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim üzerindeki baskının temelleri, savaşı ve şiddeti de yaratan erkek egemen sistemle aynı. Bu nedenle tüm mücadelelere LGBTİ+ mücadelesinin de dâhil olduğunu hatırlatıyoruz.



Bizler, kimsenin açılmaya zorlanamayacağının bilinciyle, örgütlenerek görünür olduğumuz sürece sorunlarımızın da görünür olabileceğini savunuyoruz. Yasalar önünde haklarımızın tanınması için, iş yerlerinde ayrımcılığa karşı kamusal alana açılıyoruz, heteroseksist ikili cinsiyet baskısına karşı tüm renklerimiz ve çeşitliliğimizle “Buradayız!” diyoruz.



Ülkemizde hızla artan kadına yönelik şiddet olaylarına, yükselen yabancı düşmanlığına, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli yok sayma politikalarına karşı durmak için, kavgamızın sevdamızdan ayrı olmadığını tekrar hatırlatırken bir kez daha coğrafyamızın dört bir yanından siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve bağımsız aktivistler olarak örgütleniyor ve mücadelemizi sokağa taşıyoruz. Bu yıl etkinlikler 4 Mayıs Cumartesi günü Mağusa Kale Pasajı’nda Açılış Partisi ile başlayıp ertesi gün yine Mağusa Çamlık’ta düzenlenecek “Eylemce ve Cins Cins Konuşmalar” başlıklı piknik ve söyleşi ile devam edecek.



7 Mayıs Salı günü “Üç Jenerasyon” film gösterimi Toplumcu Demokrasi Partisi tarafından Lefkoşa parti binasında gerçekleşecek. 8 Mayıs’ta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda Broadway’de doğmuş olan “Avenue Q” müzikali dinleyicileri ile buluşacak.



9 Mayıs Perşembe günü Baraka Kültür Merkezinin düzenlediği “LGBTİ+ ve Sınıf Mücadelesi” söyleşisi Kaos GL aktivisti Remzi Altunpolat eşliğinde Lefkoşa Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapılacak.



Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ise aynı mekânda 10 Mayıs günü “Dramaqueer” başlıklı sergi düzenleyecek. Serginin ardından, aynı gün 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nin düzenlediği bu yılın ikinci partisi çeşitli drag show gösterileri ile Lefkoşa Papa Bar’da gerçekleşecek.



11 Mayıs Cumartesi, Onur Yürüyüşü’nde kullanılacak slogan ve pankartlar için Kuir Kıbrıs Dernek binasında yürüyüş hazırlıkları yapılacak.



Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da EMAA Başkent Sanat Merkezinin düzenlediği “Kuir Sanat Sergisi” 13 Mayıs Pazartesi günü açılacak.



Bu yıl ilk kez Kuir Kıbrıs Derneği ve Pembe Hayat Derneğinin ortaklaşa organize edeceği “KuirFest Kıbrıs Film Festivali” ise 14 Mayıs Salı günü Açılış Kokteyli ve “Gece, Melek ve Bizim Çocuklar” gösterimi ile başlayacak ve 17 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek. Festivale ait film gösterimleri 16 Mayıs Perşembe günü Mağusa Kale Pasajı’nda, diğer tüm günler ise Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde Türkçe ve İngilizce altyazı ile gerçekleşecek.



Onur Yürüyüşü bu yıl 18 Mayıs Cumartesi saat 17.00’de Dereboyu Suitex önünden başlayacak ve Lefkeliler Hanı’nda son bulacak. Yürüyüşün hemen sonrası da müziklerle geç saatlere kadar eğlenip dans edeceğiz. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli her türlü ayrımcılığa karşı birlikte daha güçlü mücadele etmek için etkinliklerimize ve yürüyüşümüze herkesi davet ediyoruz.



17 Mayıs Organizasyon Komitesi Bileşenleri:

Kuir Kıbrıs Derneği, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, CTP Gençlik Örgütü, HP-TCEK, Kadın Eğitimi Kolektifi, Toplumcu Demokrasi Partisi TOCEK ve Gençlik Örgütü, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Mesarya Kadınları İnisiyatifi, MAGEM, NEDA ve bağımsız aktivistler.