Kıbrıs otelleri ve tatil turları

Günümüzde yurt dışı seyahatlerine çıkmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri de Kıbrıs.

Turistlerin bu tercihlerinde Kıbrıs’a ulaşımın kolay olması ve bununla birlikte Kıbrıs’ta herhangi bir vize veya pasaport işlemine gerek duyulmaması en önemli sebepler arasında yer almakta. Peki tatilini Kıbrıs’ta geçirmek isteyenler bu amaçlarına nasıl ulaşacaklar?

Kıbrıs seyahati için turistlerin tercih edebileceği, genel olarak kullanılan iki yol mevcut. Bunlardan biri acente turları. Bu turlarla Kıbrıs seyahati düzenleyen herhangi bir acenteye, size sunulan hizmetler karşılığında belirli bir fiyat ödüyorsunuz ve acente Kıbrıs’taki seyahatiniz boyunca tüm masrafları karşılıyor. Uçak bileti, konaklama ve benzeri birtakım masraflar bu paketten karşılandığı gibi özel masraflar pakete dahil edilmiyor. Acente turlarında kullanıcıların Kıbrıs’ta ihtiyaç duyabilecekleri hemen hemen tüm detaylar acenteler tarafından ayarlandığından, ayrı olarak kullanıcıların takip etmesi gereken prosedürler veya işlemler bulunmamakta.

Kıbrıs adasına gitmek isteyenlerin bu aşamada tercih edebileceği yollardan bir diğeri ise adaya düzenlenmekte olan gemi turları. Bu turlar kapsamında Akdeniz sahillerinden kalkan gemilerle Kıbrıs’a ulaşmanız çok kolay. Kıbrıs’a ulaştıktan sonra ise gün içinde kendi istediğiniz şekilde gezinizi yapabilir, akşam yine geminize dönerek konaklama ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bu şekilde özellikle Kıbrıs’a ulaşım ihtiyacı kolaylıkla sağlandığı gibi aynı zamanda paket dahilinde herhangi bir hizmet bulunmadığından, bu yolu tercih edecekler için Kıbrıs seyahatleri daha uygun ücretlerle gerçekleşmektedir.

Vize işlemi gerektirmediği için Türkler tarafından en çok ziyaret edilen bölge olan ve tatil dünyasının en işlev durağı haline gelen Kıbrıs’a gitmek isteyenler, bu amaçları doğrultusunda çeşitli opsiyonlara sahipler. Bu opsiyonlar arasında kendini en çok ön plana atan ise hiç kuşkusuz ki tatil turları.

Kıbrıs’a düzenlenen tatil turlarının en büyük avantajı ise hiç kuşkusuz gerekli işlemlerin Holimax.com gibi profesyonel hizmet sunan turizm acenteleri tarafından yapılması. Kıbrıs’a gitmek isteyen ziyaretçilerin bu tatile tek başlarına çıkmaları durumunda kalınacak yer, gidilecek yerler, çeşitli ulaşım masrafları gibi detayları önceden belirlemeleri gerekiyor. Bununla birlikte Kıbrıs’a bir turla gittiğiniz taktirde bu tür ihtiyaçlar Holimax.com tarafından karşılandığı gibi aynı zamanda seyahatiniz sırasında takip edilmesi gereken prosedürler de yine Holimax.com sorumluluğunda oluyor.

Peki Kıbrıs’a düzenlenen tatil turları nasıl oluyor? Bunun için genel olarak iki yol var diyebiliriz. İlki uçak seyahatleri. Acenteniz tarafından düzenlenmiş olan turlara katıldığınızda, bir kafileyle birlikte uçak aracılığıyla Kıbrıs’a gidiyor ve burada tatilinizi yapıyorsunuz. Yine konaklama sırasında bu kafileyle kalındığı gibi gezilecek yerler de toplu halde geziliyor. İkinci yol olarak gemi turlarını gösterebiliriz. Gemi turlarında da temel mantık aynı, yine bir acenteden tur paketi alınıyor ve kafileyle Kıbrıs’a gemi aracılığıyla gidiliyor. Ayrı bir nokta olarak ise gemi turları sırasında geminin büyüklüğüne göre konaklama gemide de yapılabilmekte. Bunun opsiyonu ise sizlere kalmış duruda.

KIBRIS’TA NE YAPMALI

Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Kıbrıs, Akdeniz’de küçük ve yalnız bir ada olmanın özelliklerini en çok kullanan yerleşke durumunda. Bu küçük ada ise kendisini ziyaret etmeye gelenlere kendinden beklenmeyecek derece güzel bir tatil imkanı sunuyor. Kıbrıs’a gidip tatilini burada geçirmek isteyenler için Kıbrıs rehberi çok yararlı olacak.

Kıbrıs plajlarının tadını çıkarın: Kıbrıs yolcusuysanız ilk hedefiniz serin suların ve hemen tepenizdeki güneşin tadını çıkarmak olmalı. Kumsalı ve plajıyla sizi ilk gördüğünüzde etkilemesi muhtemel olan Kıbrıs sahillerinde güzel bir tatilin sizi beklediğinden kesinlikle emin olabilirsiniz. Kıbrıs’ta sahile indiğinizde ise sizi küçük caretta carettaların karşılaması pek de şaşırtıcı olmamalı.

Gece hayatı ve sınırsız müzik: Kıbrıs’ta sizi bekleyen bir diğer eğlence ise gece hayatı. Sadece Avrupa’nın değil dünyanın en renkli gece kulüplerini barındıran Kıbrıs’ta hemen hemen her barda veya gece kulübünde sınırsız müzik ve eğlencenin dibine vurmak mümkün. Her ne kadar bu eğlence yarıda kesilmese bile yarın sabah yine plajlarda olacağınızı ise unutmamalısınız : )

Kumarhaneler: Evet, Kıbrıs’ın en çok tanınan özelliği, sahip olduğu ultra lüks kumarhaneler. Öyle ki dünyanın kumarhaneleri en ünlü bölgesi olan Kaliforniya’dan bile sırf burada kumar oynamak için Kıbrıs’a gelenler var. Gece dışarı çıkıp biraz kafa dağıtmak için bölgede bulunan kumarhanelerden birine girdiğinizde sizi inanılmaz büyülü bir dünya bekliyor olacak. Kafa dağıtayım derken kendinizi dağıtmamak ise bu kumarhanelerin altın kuralı : )

KIBRIS’TA NE YENİR

Akdeniz’in incesi, Türk ve Rum kültürünün birleştiricisi olan Avrupa’nın en güzel tatil yerlerinden biri Kıbrıs, sizi sadece denizi ve güneşiyle değil aynı zamanda mutfak kültürüyle de son derece iyi bir şekilde ağırlayabilecek mekanların başında geliyor. Kıbrıs’a gitmeyi düşünenler ne tür tatları denemeliler merak ediyorlarsa, işte bizden size birkaç tavsiye.

Şeftali Kebabı: Kıbrıs’a has lezzetlerin başında gelen kebabın aslında garip bir hikayesi var. Rivayete göre Kıbrıs’ın ünlü kebapçılarından Şef Ali tarafından yapılan bu kebap, ismini şefinden alsa da zaman içinde şeftali kebabı olarak anılmaya başlanmış. Koyun veya keçinin gömlek adı verilen yağlı kısmından alınan zarına çeşitli sebzeler doldurulması sonucu biber dolması şeklinde bir görüntüye kavuşmasıyla oluşan kebap, ızgarada yapılmaktadır.

Piruhi: Basitçe Kıbrıs mantısı olarak tanıtabileceğimiz piruhi, biraz daha farklı bir tarife sahiptir. Mantı gibi hamurla yapılsa da içine peynir, ve ceviz içi eklenen piruhi, daha sonra et suyu ve tereyağında pişirilerek servis edilir. Çeşitli bölgelerde hellim peynirle yapıldığı da görülmektedir.

Hellim Peyniri: Kıbrıs’a özel bir başka lezzet olan hellim peyniri, bildiğimiz peynir özelliğinde olsa da servis edilişi farklıdır. Beyaz peynire oranla daha sert ve sık dokulu olan hellim peyniri; sabah kahvaltıda, salatalarda, akşam yemeklerinde veya atıştırmalık olarak yenebilir. Hellim peynirini diğer peynirlerden ayıran en büyük özelliği ise ızgara veya yağsız tavada bir süre kızartıldıktan sonra tüketilmesidir. Sert yapısı bu işleme izin verdiğinden kolay kolay dağılmaz.

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