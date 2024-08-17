Otizm spektrum bozukluğu, travmaya bağlı konuşma reddi, kekemelik, zihinsel yavaşlama, OKB, depresyon, DEHB, disleksi ve öğrenme bozuklukları gibi gelişimsel farklılıklara sahip bireylerin sesi olmak amacıyla “Kıbrıs Otizm Derneği” kuruldu.

Bugün ilk genel kurulunu yapan ve başkanlığa seçilen Duygu Göze Ergöknil, derneğin kuruluşunu ve amaçlarını basın açıklamasıyla duyurdu.

Derneğin, toplumda bu bireylerin daha görünür olmasını sağlamak, otizm spektrumunda yer alan bireylerin toplumda yer edinmelerine katkı olmak için savunuculuk faaliyetleri yürütmeyi amaçladığını kaydeden Ergöknil, “Bununla birlikte ailelere, çocuklara, ergenlere, yetişkinlere ve topluma yönelik bilgilendirici ve eğitici hizmetler sunmak, seminerler, atölyeler, konferanslar, kamplar ve eğitimler düzenlemek temel hedeflerimiz arasındadır.” dedi.

Özgöknil, Kıbrıs Otizm Derneği’nin, her bireyin potansiyelini gerçekleştirmesi, hayatın her alanında eşit haklara sahip olması için çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak, toplumdan da destek istedi.