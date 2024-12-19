Kıbrıs Otizm Derneği'nden aralık ayı ücretsiz online ebeveyn eğitimi

Davranış Analisti Demet Tavukçu tarafından verilecek eğitimde, “Tehlikeli Durumlarda Güvende Kalma: Otizm Spektrum Bozukluğu ve Güvenlik Becerilerinin Öğretimi” konusu ele alınacak.

Otizm Derneği'nden verilen bilgiye göre, 21 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de online olarak gerçekleşecek eğitime kayıt yaptırmak için https://forms.gle/f2WwDKgok6HbcaKy6 adresi veya Derneğin sosyal medya hesaplarında bulunan kayıt bağlantısına ulaşabilecek; daha kapsamlı bilgi için 0542 857 76 46 numaralı telefondan Kıbrıs Otizm Derneği dayanışma hattından destek talep edilebilecek.

Kapsamlı eğitimde, otizm spektrumundaki çocukların karşılaşabileceği tehlikeli durumlarda nasıl güvende kalabilecekleri ve kritik güvenlik becerilerinin nasıl kazandırılabileceği üzerine etkili stratejiler paylaşılacak.

Eğitim, özellikle ebeveynlerin çocuklarına bu becerileri öğretirken kullanabileceği yöntemler üzerinde yoğunlaşacak.

Eğitim sonrasında, arzu eden ailelere, çocuklarına kazandırmak istedikleri güvenlik becerilerine yönelik bireysel destek sağlanacak.