Kıbrıs Otizm Derneği’nden Farkındalık İçin Özel Etkinlik: Aileler ve Uzmanlar Bir Araya Geliyor

Kıbrıs Otizm Derneği, otizm spektrumundan etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik desteği artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla 12 Ekim 2024 tarihinde bir açılış etkinliği düzenleyecek. Lefkoşa’da gerçekleştirilecek etkinlikte, özel atölyeler ve uzman konuşmacılar yer alacak.

30 Temmuz 2024 tarihinde resmî olarak kurulan Kıbrıs Otizm Derneği, kuruluşundan bu yana düzenlediği etkinliklerle otizm konusunda farkındalığı artırmaya devam ediyor.

Etkinlik Detayları

Etkinlikte, otizmli bireyler için çeşitli atölyeler düzenlenecek. Fizyoterapist ve Duyu Bütünleme Terapisti Gönül Çepik ile Uzman Fizyoterapist Olgu Göze eşliğinde düzenlenecek “Duyu Parkuru”, Özel Eğitim Öğretmenleri Hatice Azizoğlu ve Ayşenur Yekli’nin katılımıyla “Tadım Atölyesi”, Cansu Çakıcı’nın düzenleyeceği “Yüz Boyama Atölyesi” ve Uzman Müzik Terapisti Ezgi Bertiz tarafından sunulacak “Handpan Dinletisi” etkinlikte yer alacak.

Ailelere yönelik oturumlarda ise Doç. Dr. Hatice Bayraklı tarafından “Otizmde Güçlü Aileler” ve Uzman Ergoterapist Polat Koç tarafından “Çocuklarda Duyu Bütünleme Terapisi ve Aktiviteleri” konuları ele alınacak.

Program Akışı:

16:30 – 17:00: Kayıt ve karşılama

Kayıt ve karşılama 17:00 – 18:30: Atölyeler ve konuşmalar

Etkinlik, Lefkoşa Merkez Binası, Açık Pazar - Küçük Kaymaklı’da gerçekleştirilecek. Kıbrıs Otizm Derneği, basın mensuplarını etkinliğe katılarak farkındalık çalışmalarına destek vermeye davet ediyor.