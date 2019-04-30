Kıbrıs pasaportlarının verilmesinde 15 Mayıs’tan itibaren yeni kriterler

“Kıbrıs Yatırım Programı” çerçevesinde yabancılara veya yabancı yatırımcılara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesiyle ilgili yeni kriterlerin 15 Mayıs’tan itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.

Alithia gazetesi, “Gölgeler Dağılıyor-15 Mayıs’tan İtibaren Vatandaşlık Verilmesi İçin Yeni Kriterler Uygulamaya Giriyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesi programı üzerinde oluşan “gölgelerin” dağıtılması ve aynı zamanda derhal yabancı yatırımların cesaretlendirilmesi amacıyla, 15 Mayıs’tan itibaren, revize edilmiş “Kıbrıs Yatırım Programı”nın tüm öngörülerinin yürürlüğe gireceğini yazdı.

Gazete Rum Bakanlar Kurulu’nun, geçtiğimiz Şubat ayında, programın revize edilmiş ekonomik kriterlerini onayladığı kararında, temel amacın derhal yabancı yatırımların cesaretlendirilmesi ve yüksek gelirli kişilerin Güney Kıbrıs’ta faaliyet göstermeye ve yerleşmeye teşvik edilmesi olduğundan söz edildiğini anımsattı.

Uygulamaya girecek yeni kriterlerle birlikte yapılacak başvuruların uzmanlardan oluşan özel bir ekip tarafından ayrıntılı bir şekilde inceleneceğini yazan gazete, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin, yatırım karşılığında pasaport verilmesi için başvuruda bulunanların ekonomik durumlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi konusunda üç yıllığına hizmet almak için zaten 1.4 milyon Euro ödeneği serbest bıraktığını da anımsattı.

Gazete yabancı kurum ve kuruluşların, pasaportlar konusunda Güney Kıbrıs’a yoğun eleştiriler yöneltmesine karşın bunun olumlu karşılık bulduğunu, önemli sayıda yabancı yatırımcının ülkeye çekilmesini sağladığı belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Rum Bakanlar Kurulu’nun onayladığı beş temel ekonomik kriterin ayrıntılarına da yer verdi.

Habere göre bu kriterlerin başlıkları şöyle yer aldı:

“Araştırma ve Yenilik Kurumu ve Kıbrıs Toprak Kalkınma Örgütüne Bağış”; “Taşınmaz Mal, Kalkınma ve Altyapı Çalışmalarına Yatırım” ; Kıbrıs Şirketlerine ve Müteşebbislere Katılım veya Kurma veya Satın Alma”; “Alternatif Yatırımlar Örgütü’ne veya Kayıtlı Yatırım, Finans veya Kıbrıs Örgütlerine Yatırım”; “Yukarıdaki Yatırımların Kombinasyonu.”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, yatırımcılara yönelik Kıbrıs vatandaşlığı verilmesi konusunda yürürlüğe girecek yeni kriterler ışığında son altı ay içerisinde yatırımcıların vatandaşlık alması konusunda hareketlilik yaşandığını belirtti.

Her gün yüzlerce başvurunun yapıldığını bildiren gazete, yıllık tavan olarak ortaya konulan 700 vatandaşlık rakamının kısa bir süre zarfında aşılacağını da kaydetti.

Gazete, yeni kriterlerin devreye gireceği 15 Mayıs tarihine ilişkin aynı zamanda ellerinde satış belgeleri bulunan ancak gerekli belgeleri önceden sunamayan yatırımcılarla ilgili muhtemelen gayriresmi bir uzatmanın olacağını belirtti.

Gazete bir diğer deyişle bir yatırımcının sadece satış belgesi sunması ve diğer belgeleri daha sonra sunacak olması durumunda, başvurusunun,15 Mayıs öncesinde geçerli olan kriterler temelinde değerlendirileceğini yazdı.