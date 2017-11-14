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“Kıbrıs Piramitleri” DAÜ’de tartışıldı

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“Kıbrıs Piramitleri” DAÜ’de tartışıldı
“Bosna Piramitleri ve KKTC Mevlevi Köy’deki Piramit” konulu konferans, 13 Kasım 2017 Pazartesi günü, saat 17:30’da, Aktivite Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ev sahipliğinde, Antik Mağusa Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Bosna Piramitleri ve KKTC Mevlevi Köy’deki Piramit” konulu konferans, 13 Kasım 2017 Pazartesi günü, saat 17:30’da, Aktivite Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. 

Dünyanın Avrupa’da bulunan ilk piramit keşfini yapan Prof. Dr. Semir Osmanagic, sunumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Mevlevi Köyü’nde piramit bulunduğu iddiasında bulundu. Şu ana kadar tarih kitaplarında piramitlerin yalnızca Mısır ve Meksika’da bulunduğunun yazıldığını, ancak yeni keşifler ile bu tezin çürütüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Osmanagic, “Tüm dünyada piramitler mevcut. Mısır’da 155 tane piramit bulunuyor. Ancak dünyanın en büyük iki piramiti Bosna Hersek’in kalbinde yer almaktadır. Bosna piramitlerini keşfettikten sonra tarih kitaplarını tamamen değiştirdik” diye konuştu.

“KKTC’deki Piramitler İçin Kazı Yapılmalı”

KKTC Mevlevi Köyü’nde de piramitlerin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Semir Osmanagic, söz konusu piramitlerin keşfi için gerekli incelemeleri yapmak üzere ilgili kamu birimlerinden izin almak istediğini ve bu bölgede gönüllü uzmanlar ile mühendisler eşliğinde arkeolojik kazılar gerçekleştirmeyi planladığını aktardı.

Kıbrıs adasının megalitik bir yapıya sahip olduğunu daha önce kimsenin tahmin edemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Osmanagic, “Megalitik bölgeler 5 bin yıllık yerlerdir. Dünya’daki arkeolojik haritanın yerleşiklik bakımından Kıbrıs’ta çok büyük bir potansiyeli var. Burada arkeolojik kazıların yapılması ve piramitlerin ortaya çıkarılması gerekiyor” dedi. Prof. Dr. Osmanagic’e, ilginç sunumunun ardından plaket takdim edildi. Etkinlik, düzenlenen kokteylin ardından sona erdi. 
 

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