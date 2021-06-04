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Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkan İsmail Arter’i Ziyaret Ederek Albüm CD’sini ve Nota Kitaplarını Takdim Etti

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Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu ile Derneğin Koro Şefleri Erkan Dağlı ve Rana Erozan Uluçay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkan İsmail Arter’i Ziyaret Ederek Albüm CD’sini ve Nota Kitaplarını Takdim Etti

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu ile Derneğin Koro Şefleri Erkan Dağlı ve Rana Erozan Uluçay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları ve Çok Sesli Kıbrıs Halk Türküleri’nin olduğu 2 farklı albüm CD’sini ve nota kitaplarını takdim etti ve Başkan Arter’i tanıtım gecesine davet etti. 30 Haziran’da saat 20:00’da DAÜ Beach Clup’ta gerçekleştirecekleri Tanıtım Gecesi’nde Ada Işığı Çocuk Korosu’nun Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları ve Otello Çok Sesli Korosu’nun Otello’nun Rüyası isimli Çok Sesli Kıbrıs Halk Türküleri’ni içeren 2 farklı Albüm CD’sinin ve nota kitaplarının tanıtımı yapılacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nin kültür sanata yaptıkları katkı ile derneğin ismini unutturmayacak hizmetler verdiğini, Gazimağusa’nın ötesinde hem yurt içinde hem yurt dışındaki etkinliklerle Otello’nun ismini daha fazla duyurduklarını söyledi. Başkan İsmail Arter, Derneğin Ada Işığı Çocuk Korosu ve Otello Çok Sesli Korosu ile birlikte çıkardıkları CD ve kitaplarla yıllar süren çalışmalarını kalıcılaştırdığını, pandemiden dolayı kültür sanat çalışmalarının kesintiye uğradığı dönemde bu çalışmaların kendisini mutlu ettiğini, Belediyenin gereken katkıyı yapacağını söyledi. Çok uzun sürmeden pandeminin biterek eski günlere dönülmesini dileyen Başkan Arter, korunun konserini dinlemenin şu an için anılarda kaldığını ifade etti.

Dernek Başkanı Şifa Çolakoğlu ise, pandemi dönemindeki kısıtlamalara rağmen Ada Işığı Çocuk Korosu ve Otello Çok Sesli Korosu’nun şarkılarının yer aldığı CD ve nota kitaplarını hazırladıklarını, kültür sanata tek bir damla katkı bile yapabilmekten mutlu olduklarını söyledi. Yaptıkları çalışmaların çok büyük emek, özveri ve sabır isteyen işler olduğunu, kendileri için çok büyük bir gurur olan üretimlerini tanıtım gecesi ile duyurmak istediklerini ifade eden Çolakoğlu, ilk ziyaret ve ilk takdimi Başkan İsmail Arter’e  yaptıklarını, Belediye Başkanı İsmail Arter’i etkinliğe beklediklerini söyledi. Çolakoğlu, albümlerin ve kitapların hazırlanmasında Kültür Dairesi, Vakıflar İdaresi, Foto Özay, DAÜ ve DAÜ-Sen’in katkılarının olduğunu aktardı.

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