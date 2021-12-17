Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, “Yeni Yıl Konseri” düzenliyor

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nin (KPKD) Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenleyeceği “Yeni Yıl Konseri”, 20 Aralık Pazartesi akşamı saat 19.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak.

KPKD’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında sırasıyla Kıbrıslı Türk Piyano Sanatçısı Eser Öktem ve Otello Çoksesli Korosu sahne alacak. Koro şefleri Rana Erozan Uluçay ve Erkan Dağlı’nın yönetiminde eserlerini seslendirecek olan Otello Çoksesli Korosu’na Eser Öktem piyano ile Oskay Hoca ise obua ile eşlik edecek.

Konsere, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun son aldığı kararlar doğrultusunda aşılı ve 14 günlük PCR ya da antijen testi olanlar girebilecekken, maske, mesafe ve hijyen kuralları gözetilecek.