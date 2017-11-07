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Kıbrıs Rum basını: “Derinya kapısının açılmaması hayal kırıklığı yaratıyor”

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Kıbrıs Rum basını: “Derinya kapısının açılmaması hayal kırıklığı yaratıyor”
“Derinya” sınır kapısının açılması yönündeki çalışmalarda, ara bölgede kalan kısımda durağanlık söz konusu olduğu, “Derinya Belediyesi”nin bu konuda duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek bilgi talep ettiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi, Derinya sınır kapısının açılması konusunda, özellikle Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının ortaklaşa gerçekleştireceği çalışmalar konusunda, ara bölge içerisinde kalan kısımda hiçbir ilerleme olmadığı, bu durumun “Derinya Belediyesi” ve bölge halkında hayal kırıklığı ve endişe yattığını yazdı.

Gazete, kapının Güney Kıbrıs tarafında kalan kısmında çalışmaların neredeyse tamamlanmış olmasına karşın, 150 metrelik ara bölgedeki kısımda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini, “Derinya Belediyesi”nin bu konuda bilgi talebinde bulunduğunu belirtti.

Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis, belediyenin ara bölgede tarımsal faaliyetler yapma planlarının bulunduğunu ve bu konuda BM’yi bilgilendireceğini de belirterek, gelecek pazartesi günü kutlanacak “Temiz Pazartesi” günü sebebiyle, BM’den, deniz kenarı yakınındaki ara bölgeye girilmesine izin vermesi talebinde bulunacaklarını söyledi.

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