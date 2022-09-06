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Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Fransız mevkidaşıyla görüşecek

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Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna’yla görüşecek.
Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Fransız mevkidaşıyla görüşecek

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Fransa’ya gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’yla görüşecek.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Fransa’nın başkenti Paris’e giderek Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’yla görüşeceğini yazdı. Gazete, Kasulidis-Colonna görüşmesinin 9 Eylül Cuma günü gerçekleştirileceğini ve görüşmede, Fransız vatandaşlarının kriz bölgelerinden uzaklaştırılmasında işbirliği yapılmasını içeren bir anlaşmanın da imzalanacağını aktardı.

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