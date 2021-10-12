Kıbrıs Rum Gazteciler Birliği'nden Ali Kişmir'e destek

Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Birliği’nin (ESK), Türkiye’ye girişine izin verilmeyerek İstanbul Havalimanı’nda bir süre alıkonulan Basın-Sen Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’e destek belirtti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in İstanbul Havalimanı’nda Türkiye’ye giriş yasağı bulunması nedeniyle alıkonulması olayına bugün de geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre ESK bir açıklama yaparak Ali Kişmir’e destek ve dayanışma belirtirken Türkiye’nin “mahkumiyeti” için Basın-Sen ile birlikte ortak girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

Açıklamada ayrıca Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Ofisi’ne ilgili bilgilendirmenin yapılacağından da söz edildi.