Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenleri Sendikası POED, KTÖS’ü Ziyaret etti

POED Başkanı Myria Vassiliou ve eşliğindeki heyet, KTÖS Genel Merkezini ziyaret ederek, KTÖS Yürütme Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Kıbrıs’ın her iki kesiminde yer alan okullardaki varolan durumun ve eğitimde yaşanan sorunların ve bu sorunlarla nasıl baş edildiğinin konuşulduğu toplantıda, okulların, eğitimcilerin ve öğrencilerin nasıl daha iyi koşullarda çalışmalarını sürdürebileceği üzerine fikir alışverişleri yapıldı ve alternatif öneriler ortaya konuldu.

Uzun yıllardır yakın işbirliği ve dayanışma içinde olan KTÖS ve POED, mesleki gelişim ve barış kültürünü geliştirme hedefiyle, 2023 yılında öğretmenlere yönelik iki toplumlu atölye çalışmalarının, okul ziyaretlerinin, seminerlerin ve farklı temalar altında ortak aktivitelerin yer alacağı bir dizi etkinliği de planlayarak, bir etkinlik takvimi oluşturdu. Yapılacak olan ortak etkinlikler yakın zamanda tüm üyelerle ve toplumla paylaşılacaktır.