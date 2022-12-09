Kıbrıs Rum Meclisi kapalı bölge Maraş’ın tamamen açılmasından endişeli

Güney Kıbrıs Meclisinin, KKTC Başbakanı Ünel Üstel’in, 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek belediye seçimlerinin ardından, kapalı bölge Maraş’ın tam açılışının gerçekleştirileceğine dair açıklamalarından endişeli olduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi “Türkler Kapalı Bölge Maraş’ın Tamamını Açıyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs Meclisinin konuyla ilgili yazılı açıklamasına yer verdi.

Açıklamasında, Başbakan Ünel Üstel’in son açıklamalarından ötürü endişeli olduğunu yineleyen Rum Meclisi “Kıbrıs sorununa karşılıklı, kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına ilişkin her türlü çabayı açıkça etkileyen bu tür açıklamaların tüm Kıbrıs halkı açısından ihtiva ettiği kışkırtma konusunda Mecliste temsil edilen tüm siyasi güçlerin duygularına tercüman olarak, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyinin Maraş’la ilgili 550/1984 ve 789/1992 sayılı kararlarını ve BM Güvenlik Konseyinin kapalı bölge Maraş’la ilgili olarak söz konusu kararlara aykırı herhangi bir eylemde bulunulamayacağına dair 9 Ekim 2019 tarihli açıklamasını anımsatarak, bu açıklamaları ve Türk tarafınca teşvik edilen buna benzer her türlü provokatif eylemi oy birliğiyle kınadıklarını” ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Meclisi “kapalı bölge Maraş’taki mevcut durumla ilgili sorumluluğun yalnızca Türkiye hükümetine ait olduğunu ve Türk tarafının herhangi yasadışı ve tek taraflı faaliyetlerinin BM’nin Kıbrıs’la ilgili çerçevesinin dışında bulunduğunu” da iddialarına ekledi.

Politis gazetesi ise “Maraş’ın Geri Kalanını da mı Açıyorlar?” başlıklı haberinde, KKTC’nin, Başbakan Ünal Üstel aracılığıyla kapalı bölge Maraş’ın tamamını açmaya niyetli olduğuna dair bilginin akabinde, dün gece geç saatlere kadar Rum tarafında bir belirsizlik ve karışıklık hâkim olduğunu yazdı.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı tarafından yayımlanan haberin, AKEL’in Rum Meclisindeki grup sözcüsü Yorgos Lukaidis tarafından dün gece bütçe için toplantı halinde olan Rum Meclisi Genel Kuruluna duyurulduğunu yazan gazete, Lukaidis’in konuyla ilgili bir karar metni yayımlanmasını önerdiğini, Meclisin de, Meclis başkanlığı tarafından bir açıklama benimsenmesinde karar kıldığını ekledi.

Konuyla ilgili haber Fileletheros gazetesinde ise “Kapalı Bölge Maraş: Tüm Kentin Açılışını İlan Ediyorlar” başlığıyla yer buldu.