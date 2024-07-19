Kıbrıs Rum mülklerini gasp etmekle suçlanan Almanya vatandaşı mahkemeye sevk edildi

Kuzey Kıbrıs'taki eski Rum mülklerini gasp etmekle suçlanan 49 yaşındaki Almanya vatandaşı kadın, 17 Eylül 2024 tarihinde doğrudan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Savcılık, kaçma riski nedeniyle sanığın tutuklanmasını talep etti.

Hâkim, yargılama başlayana kadar sanığın tutuklu mu yoksa kefaletle serbest mi bırakılacağına karar verecek.

Sanığın avukatı, müvekkilinin Almanya'ya gidebilmesi ve 17 Eylül 2024'te Kıbrıs'ta hazır bulunmasını sağlamak için haftada üç kez yerel polis karakoluna imza atması şartıyla 100 bin avro nakit teminat yatırılabileceğini mahkemeye bildirdi.