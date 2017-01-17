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Kıbrıs Rum tarafında Mont Pelerin öncesi telefon diplomasisi

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Kıbrıs Rum tarafında Mont Pelerin öncesi telefon diplomasisi
Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, pazartesi akşamı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile telefonda konuştu.

Kıbrıs Haber Ajansı (KHA), Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulides'in, kendi twitter hesabına, Anastasiades – Juncker arasında yapılan telefon görüşmesinde Kıbrıs için yapılan Konferans konusunu görüştüklerini yazdığını duyurdu.

Diğer yandan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve devamla Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile telefonda görüştü.

Çipras, iki yetkiliyle yaptığı telefon görüşmesinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ve özellikle 18 Ocak tarihinde Mont Pelerin'de başlayacak yeni müzakere aşamasını görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Başbakanı Yunan hükümetinin Kıbrıs sorununa BM kararları ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği üyeliği niteliği temelinde adil ve yaşayabilir bir çözümün bulunmasına olan kararlığını belirtti.

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