Kıbrıs Rum toplumunda karamsarlık ve kuşku hakim

Cenevre’de gerçekleştirilecek görüşmeler öncesinde Kıbrıs Rum toplumunda karamsarlık ve kuşkunun hakim olduğu belirtilirken, olası bir çözüme onay vermelerinde garantilerinse kırmızıçizgileri olduğu kaydedildi.

Haftalık olarak yayımlanan Kathimerini gazetesi “Vatandaşlar İçin Garantiler Kırmızıçizgi” başlığıyla ön sayfadan verdiği ve iç sayfalarında ayrıntılarını aktardığı haberinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptırdığı anketin sonuçlarını duyurdu.

Habere göre anket 3-5 Ocak 2017 tarihlerinde Symmetron Market Research tarafından Güney Kıbrıs çapında 18 yaş ve üstü 500 kişiyle yapıldı.

YÜZDE 12’Sİ İYİMSER

Cenevre’de gerçekleştirilecek kritik müzakerelere 24 saat kala Kıbrıslı Rumların karamsar ve kuşkulu olduklarını yazan gazete, ankete katılan 500 kişiden sadece yüzde 12’sinin İsviçre’de anlaşmaya varılacağına dair iyimserliğini dile getirirken, yüzde 55’lik bir kısmın da anlaşma olmayacağını ve çabaların devam edeceğini düşündüklerini belirtti.

Habere göre ankete katılanların yüzde 30’u ise Cenevre’de görüşmelerin sonucuyla ilgili olarak, müzakerelerin başarısızlığa uğrayacağı ve çabaların kesileceğine inanıyor.

Açıklamaların atmosferi ve Kıbrıs Türk tarafındaki yetkilerin açıklamalarında da kaydedildiği gibi bir kısımda hakim olan kuşku nedeniyle, olası bir çözümde garantilerin kalması perspektifinin, vatandaşlar arasında olumsuz bir yaklaşıma sebep olduğu değerlendirmesinde bulunan gazete, tüm bunların neticesinde, bir çözüme onay verirken öncelikler konusunda güvenlik ve garantilerin vatandaşların endişeleri ve açıklamalarında hakim olduğunu; böylece bu tutumla Cenevre’deki müzakerelerde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in elinin bağlandığını belirtti.

Ankette 2014 yılında Annan Planı’nda oy kullananların ayrımının da yapıldığı bilgisini veren gazete, buna göre Annan Planı’na “evet” diyenlerin, garantilerin kalkmasında ve dönüşümlü başkanlıkta daha talepkâr olduklarına dikkat çekti.

Gazete, Annan Planı’na “hayır” diyenlerin ise dönüşümlü başkanlığın olmamasını istediklerini belirtti.

Ankete göre “Olası bir referandumda ne oyu kullanacakların karar verirken göz önünde bulunduracakları kriter” sorulduğunda şu yanıtlar verildi:

Yüzde 48 “güvenlik ve garantilerin olmaması” (yüzde 55’i Annan Planı’na ‘evet’ diyenler, yüzde 48’i ‘hayır’ diyenler), Yüzde 20 “önemli oranda toprağın iadesi” (yüzde 24’ü Annan Planı’na ‘evet’ diyenler, yüzde 16’si ‘hayır’ diyenler), Yüzde 17 “devletin işlevselliği” (yüzde 18’i Annan Planı’na ‘evet’ diyenler, yüzde 16’si ‘hayır’ diyenler), Yüzde 11 “dönüşümlü başkanlığın dahil olmaması” (yüzde 15’i Annan Planı’na ‘hayır diyenler, yüzde 0 ‘evet’ diyenler)

Görüşler konusunda daha da derinlere inildiğinde, büyük bir çoğunluğun ne geçici olarak, ne de geçiş aşamasında garantilerin olmasını kabul ettiğini kaydeden gazete, öte yandan Annan Planı’na evet diyenlerin azının garantilerin geçici de olsa kalmasını kabul ettiğine dikkat çekti.

Buna göre katılımcıların yüzde 61’i (yüzde 71’i Annan Planı’na ‘hayır’ diyenler, yüzde 39’ü ‘evet’ diyenler) garantilerin kalmasını kabul etmediğini aktaran gazete, yüzde 24’ünün (yüzde 42’si Annan Planı’na ‘evet’ diyenler, yüzde 18’i‘hayır’ diyenler) geçici olarak devam etmesini kabul ettiğini, yüzde 10’unun ise (yüzde 14’ü Annan Planı’na ‘evet’ diyenler, yüzde 9’u ‘hayır’ diyenler) Kıbrıs Rum tarafının memnun edilmesi durumunda 1960’ta olduğu gibi kalmasını kabul ettiğini belirtti.

Gazete olası bir çözümde vatandaşların karar vermesinde birincil konu olmasa da dönüşümlü başkanlığın müzakerelerde “ikinci diken konu” olarak kabul ediğini belirtti.

Ankete göre katılımcıların yüzde 64’ü Anastasiadis’in bunun tartışılmasını hiçbir şekilde kabul etmemesi gerektiğini düşünürken, yüzde 29’u Anastasiadis’in bunu bütünlüklü bir al-ver çerçevesinde müzakere edebileceği görüşünü dile getirdi.

Kıbrıs Rum yönetimi altında geri dönecek göçmenlerin sayısıyla ilgili konunun ise ikinci plana atıldığı değerlendirmesinde bulunan gazete, toplumun zamanın getirdiği gerçeklikleri kabul ettiğinin görüldüğünü belirterek, katılımcıların yarsından çoğunun 100 binden az göçmenin geri dönüşünü kabul ettiğini yazdı.

Habere göre katılımcıların yüzde 19’u 50-60 bin göçmen, yüzde 5’i 61-70 bin göçmen, yüzde 8’i 71-80 bin göçmen, yüzde 8’i 81-90 bin göçmen, yüzde 12’si 91-100 bin göçmen ve yüzde 40’ı 100 bin ve üstü göçmenin geri dönüşünü istiyor.

Cenevre’de olası bir çözüm planında anlaşmaya varılmaması durumunda ne yapılması gerektiğine dair görüşler sorgulandığında ise katılımcıların yüzde 49’u “taraflar, iki kesimli, iki toplumlu federasyonun ötesinde bir başka çeşit düzenleme için çalışılması”, yüzde 44’ü ise “iki kesimli, iki toplumu federasyon çözümü için çalışarak görüşmeye devam edilmesi” yanıtlarını verdiler.