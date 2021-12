Kıbrıs Rum Tüketici Derneği'nden Hellenic Bank ve Bank of Cyprus'un ücret ve harçlarda uygulayacağı büyük artışlara sert tepki.

Tüketici Derneği, 2022 yılı başlarında Hellenic Bank ve Bank of Cyprus'un ücret ve harçlarda uygulayacağı büyük artışlara sert tepki gösterdi. Tüketiciler Derneği Marios Druşyotis, kurumumuza yaptığı açıklamada, Merkez Bankası Müdürü’nün, Maliye Bakanı’nın ve meclisteki partilerin banka ücretlerinde maksimum sınırı getirecek ilgili emirnameyi umursamadıkları için yeni ücretlerin uygulandığını savundu.

Yeni ücretler 3 Ocak’ta Helenic Bank tarafından ve 15 Şubat’ta Bank of Cyprus tarafından uygulanacak. Helenic Bank’ın müşterilerine açıkladığı listelere göre mevduat hesabı bulunan her müşteriden aylık 2 euro 90 sent talep edecek, Bank of Cyprus ise 3 ayda 12 euro alacak.

Birikim hesabı bulunan kişilerden ise Helenic Bank 3 ayda 5 euro, Bank of Cyprus ise 6 euro kesecek. Tüketiciler Derneği Bakanı, ücretlerin her türlü mantık sınırını aştığını ve hedeflerin net bir şekilde bankaların kar sağlaması olduğunu vurguladı.

Kıbrıs İşçi Sendikaları Konfederasyonu SEK Genel Sekreteri Andreas Matsas, bankaların yeni ücretleri konusundaki hoşnutsuzluğunu ifade etti.

Matsas, kurumumuza yaptığı açıklamada, 2018 yılında yaşanan benzer bir durumda yaptığı gibi bugün de yasama ve yürütme organlarının Merkez Bankası Başkanı'na müdahale etmesi için girişimde bulunacağını belirtti. Matsas, ‘Kaçınılması gereken basit şeyler vardı’ dedi.