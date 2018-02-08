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“Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Diyalektlerinin Ortak Sözlüğü”

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“Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Diyalektlerinin Ortak Sözlüğü”
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların kullandıkları ortak kelimeleri içeren “Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Diyalektlerinin Ortak Sözlüğü” Güney Kıbrıs’taki okulların kütüphanelerinde yerini aldı

Politis ve diğer gazeteler, Yakovos Hacipieri ve Orhan Kabataş tarafından hazırlanan sözlüğün Güney Kıbrıs okullarının kütüphanelerinde yerini aldığını yazdılar.

Gazete, sözlüğün tanıtımının dün Rum Eğitim Bakanlığı’nda yapıldığını belirtirken, sözlüğün Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması Komitesi’nin de ilgisini çektiğini, komitenin önerisi sonrasında sözlüğün elektronik ortama geçirilmesi ve telefon ile tabletlerde kullanılabilmesini sağlayacak uygulama hazırlanmasının kararlaştırıldığını belirtti.

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(voiceoftheisland)

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