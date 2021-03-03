Kıbrıs Rum Yönetimi Basın ve Enformasyon Bürosu aşılama hakkında açıklama yaptı

Genel sağlık sistemine kayıtlı olanlar

Örneğin: adanın güneyde yaşayan veya çalışan Kıbrıslı Türkler aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilecekleri İngilizce metinde belirtilen Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarını uygulayarak başvuruda bulunup, kendi arzuladığı gün ve saatte aşılamanın yapılabilmesi için randevusunu COVID-19 Aşılama Portalı üzerinden ayarlayabilecekler.

Linke erişmek için tıklayınız >>>

Genel sağlık sisteminde kaydı olmayanlar

Genel Sağlık Sistemine kayıtlı OLMAYANLAR (örneğin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altındaki bölgelerde ikamet etmeyen Kıbrıslıtürkler) aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilecekleri İngilizce formu doldurup, bu formla birlikte Kimlik Kartı veya Hastane Kartı kopyasını da ilişikte ekleyerek, covidvac@moh.gov.cy adresine elektronik posta yoluyla veya Prodromou 1 ve Heilonos 17, 1449, Lefkoşa adresindeki Sağlık Bakanlığı’na normal posta yoluyla göndererek veya Sağlık Bakanlığı Hastane Kimlikleri Dairesi’ne elden teslim ederek başvuruda bulunabilecekler.

İngilizce forma ulaşım linki

BU BAŞVURUNUN YAPILMASININ ARDINDAN, Basın ve Enformasyon Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı söz konusu talebin onayı ile ilgili kontrolü yaptıktan sonra, başvuru sahibinin COVID-19 Aşılama Portalı’na kayıt olma imkanını etkinleştirecektir.

Basın ve Enformasyon Bürosu açıklamasında, aşılama için yapılan başvurunun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp onaylanmadığına dair başvuru sahibinin bilgilendirileceğini ve böylece başvuru sahibinin kendi arzuladığı gün ve saatte aşılamanın yapılabilmesi için randevusunu COVID-19 Aşılama Portalı üzerinden ayarlayabileceğini kaydetti.