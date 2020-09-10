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Kıbrıs Rum Yönetimi Belarus'a Yaptırımı Bloke Ediyor: Minsk'ten Önce Türkiye'ye Uygulansın

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in 27 AB üyesinde Belarus'a yönelik yaptırımların kabulünün hızlandırılması çağrısı yaparken; Kıbrıs Rum Yönetimi, benzer adımın önce Türkiye için atılmasını istedi.
Kıbrıs Rum Yönetimi Belarus'a Yaptırımı Bloke Ediyor: Minsk'ten Önce Türkiye'ye Uygulansın

AFP'nin haberine göre, çarşamba günü yapılan bir toplantıda Kıbrıs Rum Yönetimi, Minsk'e yaptırım uygulanmasına karşı olduğunu bildirdi ve Belarus'tan önce Doğu Akdeniz'deki krizde Ankara'ya karşı aynı politikanın hayata geçmesini istedi.

AB'de Belarus'a karşı yaptırım genişletme kararının hayata geçmesi için üyeler arasında oybirliği gerekiyor. Bu, Kıbrıs Rum Yönetiminin AB'nin kararını bloke edebileceği anlamına geliyor.

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Minsk yönetimine yönelik yaptırımların uygulanmasını hızlandırma çağrısı yapan Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Twitter mesajında, "Belarus yetkilileri siyasi tutukluları serbest bırakmalı ve vatandaşlarının ifade ve toplanma özgürlüğü haklarını kullanmalarına izin vermelidir." dedi.

Diplomatik kaynaklara göre, AB Konseyi, Belarus'tan "giriş yasağı ve hesapların dondurulması" istenilen 40 kişilik bir liste hazırladı.

AB Dışişleri Bakanları, ağustosta yapılan toplantıda Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya karşı yaptırım kararına yeşil ışık yakmıştı.

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