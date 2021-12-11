  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.72784
  • Dolar 13.8827
  • Euro 15.7135
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Kıbrıs Rum Yönetimi -Katar ortaklığı: 5’inci parsel için sözleşme

» »
ExxonMobil-Katar Petrolleri Ortaklığı ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında 5'inci parselde doğalgaz arama ve üretim paylaşımı anlaşması imzalandı.
Kıbrıs Rum Yönetimi -Katar ortaklığı: 5’inci parsel için sözleşme

ExxonMobil-Katar Petrolleri Ortaklığı ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında 5'inci parselde doğalgaz arama ve üretim paylaşımı anlaşması imzalandı.

Türkiye – Katar ortaklığında çok sayıda anlaşmaya imza atıldığı bu hafta içinde, bu kez de Kıbrıs Cumhuriyeti – Katar işbirliği dikkat çekti.

Katar ve Exxon, Kıbrıs'ta Türkiye'nin karşı çıktığı anlaşmayı imzaladı.

ExxonMobil-Katar Petrolleri Ortaklığı ile Kıbrıs Cumhuriyeti, 5'inci parselde doğalgaz arama ve üretim paylaşımı anlaşmasını imzaladı. Türkiye burada arama ruhsatı verilmesine tepki göstermişti.


Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, anlaşma çerçevesinde Katar Petrolleri Ortaklığı yüzde 40, Exxon yüzde 60 pay sahibi olacak. Operatörlük de Exxon'a ait olacak.  

Kıbrıs Cumhuriyeti “Münhasır Ekonomik Bölgesi” iddiasıyla 5. Parseli için yeni sözleşme imzaladı.

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon üretim ve arama ruhsatının orantılı paylaşımına ilişkin sözleşme, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ExxonMobil ve Katar Petroleum konsorsiyumu arasında imzalandı.

Anlaşma, Kıbrıs Cumhuriyeti adına Enerji Bakanı Natasa Pilidou tarafından imzalandı.

Ruhsat, 2 Aralık'ta Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştı.

Yönetim şirketi yüzde 60'lık bir yüzde ile ExxonMobil olacak.

Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarını tek taraflı olarak 13 parsele ayırmıştı. Kıbrıslı Rum yönetiminin bu parsellerde uluslararası şirketlere arama izni vermesi, kıta sahanlığının ihlal edildiğini vurgulayan Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği: Sivil Toplumun İhtiyaçlarına Cevap Veren Politikalara İhtiyacımız Var10 Aralık 2021 Cuma 19:25
  • KIB-TEK, 10 Milyon Dolar Borçlanıyor10 Aralık 2021 Cuma 18:53
  • Dışişleri Bakanlığı Rum Tarafının Doğu Akdeniz’deki Tek Yanlı Faaliyetleri Hakkında Açıklama Yaptı10 Aralık 2021 Cuma 18:50
  • Tatar: Resmi Müzakerelere Geçilebilmesi İçin Egemenliğimizin Kabul Edilmesi Gerekir10 Aralık 2021 Cuma 18:46
  • Tatar, İnsan Haklarına Aykırı Gelen Her Türlü Zulmü Yaşayan Kıbrıs Türk Halkı, Hiçbir Dayatma Çözüme Boyun Eğmeyecektir10 Aralık 2021 Cuma 17:25
  • BKP İle AKEL Görüştü10 Aralık 2021 Cuma 17:08
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 9’uncu Engelsiz Bilişim Günleri Gerçekleştirilecek10 Aralık 2021 Cuma 16:57
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Stewart’ı Kabul Etti10 Aralık 2021 Cuma 16:53
  • Tel: Okul Yöneticilerinin Veya Öğretmenlerin Mebsis’e Bilgi Girme Yükümlülükleri Yok10 Aralık 2021 Cuma 16:34
  • Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı10 Aralık 2021 Cuma 16:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti