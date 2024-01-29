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Kıbrıs Rum yönetimi, KKTC vatandaşları için destek tedbirleri açıkladı

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KKTC, “Kıbrıslı Türklere egemenlik dayatma ve boyun eğdirme” girişimi olarak nitelendirdiği önlemler paketini daha önce reddedeceğini açıklamıştı
Kıbrıs Rum yönetimi, KKTC vatandaşları için destek tedbirleri açıkladı

Kıbrıs hükümeti, Birleşmiş Milletler'in Ada’da barış görüşmelerini yeniden canlandırma girişimi öncesinde, KKTC yönetiminin daha önce reddedeceğini açıkladığı, 'Kıbrıslı Türklerin güvenlerini kazanmayı hedefleyen' önlem paketini kamuoyuna duyurdu.

Rum hükümeti, vatandaşlık başvurularını hızlandırma, dullara emekli maaşı verme, daha fazla iş eğitimi fırsatı sunma ve Müslüman ibadet yerlerine daha kolay erişim sağlama gibi tedbirlerin destek paketi içinde yer aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis basına yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı, biz bunu pratikte gösteriyoruz.” dedi.

Sunulan 14 maddelik pakette, aynı zamanda acil ihtiyaç duyulan ilaçların sağlanması, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki mal ticaretinin genişletilmesini ve 180 kilometre uzunluğundaki Birleşmiş Milletler kontrolündeki tampon bölge boyunca sekiz kontrol noktasında kuzey-güney geçişlerinin hafifletilmesi gibi tedbirler yer alıyor.

KKTC: Bu önerilerde BM’yi etkilemek istiyorlar

Bu açıklama, BM Genel Sekreteri'nin yeni atadığı Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Ada’ya yapacağı ziyaretten önce gerçekleşti.

BM Genel Sekreteriyle varılan mutabakat kapsamında Angela Holguin yeni ve resmi müzakere sürecine geçilebilmesi için iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığını araştıracak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha önce yaptığı açıklamada bu tedbirlerle, Kıbrıslı Rumların Holguin'i etkilemeye çalıştığını belirterek, “Kıbrıslı Türklere egemenlik dayatma ve boyun eğdirme” girişimi olarak nitelendirdiği önlemler paketini reddetmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde son olarak Ocak ve Haziran 2017'de 2 aşamada gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı sonuçsuz kalmıştı.

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