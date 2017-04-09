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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Dünya Sağlık Spor ve Kongre Fuarı’na katıldı

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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Dünya Sağlık Spor ve Kongre Fuarı’na katıldı
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi , Antalya’da gerçekleştirilen Dünya Sağlık Spor Kongre ve Fuarı’na katıldı.

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan yaptığı yazılı açıklamada, fuarda Kuzey Kıbrıs’ı 150 ülkeye tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti.

Uluslararası Kongre ve Fuara 150 ülkeden 4 bin kişilik satın alma heyetinin katıldığını bildiren Savaşan, organizasyon süresince KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın çatısı altında 50’den fazla paydaşın, Yeni Zelanda'dan, Kanada'ya kadar pek çok ülkeden gelen turizm profesyonelini ağırladığını kaydetti.

Fuar kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de biraraya gelme fırsatı bulduklarını belirten Savaşan, 10 yıl için hedeflerinin ülkeye 100 bin ziyaretçi ve 1 milyar Euro gelir olduğunu ifade etti.

Savaşan, kongrede gerçekleştirilen ülke sunumları arasında Kuzey Kıbrıs’a da yer verildiğini belirterek, KKTC sunumunun büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

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