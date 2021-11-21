  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Mesaj Yayımladı

» »
Dünya Çocuk Hakları Günü...Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Mesaj Yayımladı
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Savaşan, mesajında, UNICEF verilerine göre bir milyar çocuğun, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği sonuçlara bağlı olarak “çok yüksek risk” altında olduğuna dikkat çekti

Çocukların ve gençlerin seslerini duymak, onlara hak ettikleri gibi daha iyi bir dünya bırakabilmek için hiç vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğine işaret eden Savaşan, “Çocukların, insanlığın ortak umudu ve en önemli hazinesi olduğu bilinciyle bütün çocukların sevgi, huzur ve barış dolu bir yaşam sürdürmelerini temenni ediyorum. Dünya Çocuk Günü'nü kutluyorum” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kutlu Adalı Basın Ödülleri Verildi21 Kasım 2021 Pazar 10:43
  • Trafik Denetimleri Yapıldı21 Kasım 2021 Pazar 10:35
  • Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı21 Kasım 2021 Pazar 10:31
  • 67 Yaşındaki Kadının Ölüm Nedeni Belli Oldu21 Kasım 2021 Pazar 10:27
  • 25 Yaşındaki Adam Aniden Vefat Etti21 Kasım 2021 Pazar 10:18
  • Aşısız kişiler meyhane, restoran ve kafelere giremeyecek20 Kasım 2021 Cumartesi 21:38
  • 20 Kasım 2021 , 269 pozitif vakaya ve 2 vefat!20 Kasım 2021 Cumartesi 19:24
  • Aksa Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maçları tamamlandı20 Kasım 2021 Cumartesi 18:42
  • Sucuoğlu: Üç Sektör İle Özel Olarak İlgileneceğim20 Kasım 2021 Cumartesi 18:39
  • 1750 Kilo Kaçak Et Ele Geçirildi20 Kasım 2021 Cumartesi 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti