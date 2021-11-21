Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Savaşan, mesajında, UNICEF verilerine göre bir milyar çocuğun, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği sonuçlara bağlı olarak “çok yüksek risk” altında olduğuna dikkat çekti

Çocukların ve gençlerin seslerini duymak, onlara hak ettikleri gibi daha iyi bir dünya bırakabilmek için hiç vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğine işaret eden Savaşan, “Çocukların, insanlığın ortak umudu ve en önemli hazinesi olduğu bilinciyle bütün çocukların sevgi, huzur ve barış dolu bir yaşam sürdürmelerini temenni ediyorum. Dünya Çocuk Günü'nü kutluyorum” dedi.