Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tamamlandı

5 ülke ile yeni anlaşma imzalandı…

Savaşan: 2017 yılına sağlıklı yaşam tatilleri damga vuracak

Gelişmiş ekonomilerdeki yavaşlamış büyüme ve gelişmekte olan ülkelerin daha fazla büyümeyi sürdürmek için mücadele ettiği bir ortamda küresel ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğuna işaret eden Savaşan, Dünya’da yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen direnç gösteren küresel seyahat hareketlerinin 2017 yılında artmasının beklendiğini söyledi.

Seyahat sekörü 2020’de 2.5 trilyon USD olacak…

Seyahat ürünü satışlarının, yeni teknolojiler ve iş modellerinin seyahat sekörüne eklenmesi ile birlikte 2020 yılında 2.5 trilyon dolara ulaşacağının hesaplandığını belirten Savaşan, 2017 yılının sağlıklı yaşam tatilleri yılı olacağının altını çizdi.

Detoks tatil konseptine ilgi artıyor…

Son yıllarda detoks tatil konseptine olan ilginin arttığını söyleyen Savaşan, gezginlerin günümüzde, toksinlerden arınmak, rahatlamak, sağlıklı vakit geçirmek, egzersiz yapmak, arındırıcı diyet planlarını uygulamak ve akıllarını boşaltabilecekleri tatil arayışında olduklarına dikkat çekti.

187 ülke ile işbirliği olanağı…

180 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen ITB Berlin’in, 5 kıta ve 187 ülkeden 10 bin turizm profesyonelini biraraya getiren Dünya’nın en prestijli turizm buluşması olduğunu kaydeden Savaşan, macera seyahati, iş seyahati, e-yolculuk, kültür turizmi, lüks turizm, sağlık turizmi, gençlik seyahati gibi alanların ön plana çıkartıldığı fuarın, Kuzey Kıbrıs’ın kitle turizmi yanısıra sağlık, spor ve kültür turizmi olanaklarının tanıtılması ve ayrıca yeni işbirliklerinin kurulması için çok önemli bir fırsat yarattığını söyledi.

Sektörel büyüklük 439 milyar dolar…

Bu yıl ITB’de ilk defa Sağlık Turizmi’ne özel bir bölüm ayrıldığına vurgu yapan Ahmet Savaşan, “her geçen gün daha fazla insan, sağlığını geliştirmek, sağlığını korumak veya sağlığını geri kazanmak amacıyla kendi ülkesi dışına gidiyor. VISA ve Oxford Economics’in çalışmalarına bakıldığında bu sektörün dünya genelindeki değerinin 439 milyar doları bulduğunu ve önümüzdeki 10 yıllık büyüme hızının ise yüzde 25’lere varacağı görülüyor” dedi.

Sağlık amacıyla seyahat dünya nüfusunun % 4’ü…

Önümüzdeki 10 yıl içinde sağlık amacıyla seyahat edeceklerin oranının, dünya nüfusunun yüzde 4’ne ulaşacağının hesaplandığını vurgulayan Savaşan, bu nedenle Sağlık Turizmi’ne olan ilginin her geçen gün arttığını ifade etti. Savaşan “Dünya’daki değişimleri ve trentleri görerek, turizm ürünlerimizi buna uygun hale getirmeli ve tanıtma pazarlama faaliyetlerimizi de yeni koşullara göre icra etmeliyiz” dedi.

KKTC’nin ayakları üzerinde durması yönünde büyük bir adım

Kitle turizmindeki gelirlerin optimuma çıkartılması ve ayrıca sağlık başta olmak üzere spor, kültür gibi turizm türlerinin Kuzey Kıbrıs’da geliştirilmesi için sektörün bütün paydaşları ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Savaşan, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin ülke içi katmadeğerin artması ile mümkün olabileceğine dikkat çekti.

2017’de turizm olumlu seyredecek…

Sağlık Turizmi Konseyi yanısıra sektörün diğer bütün yetkili paydaşları ile Turizm ve Çevre Bakanlığının iyi bir tempo yakaladığını belirten Savaşan, çalışmalarımız 2017 yılında ülke turizmimizin olumlu seyredeceğini gösteriyor. Başarıya ulaşmak için yapmamız gereken hep birlikte uyum içinde çalışmak ve ülke turizmimizi istenilen seviyeye taşımaktır” dedi.

5 ülke ile yeni anlaşma imzalandı…

Savaşan son olarak, Almanya temasları kapsamında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Nabi Avcı başta olmak üzere pek çok ülke temsilcisi yanısıra turizmde söz sahibi tur operatörü ile de görüştüklerini dile getirerek, “ülkemiz adına gerek turist sağlığı gerekse de sağlık turizmi alanlarında beş ülke ile yeni anlaşmalar imzaladık” dedi.