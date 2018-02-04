Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi'nin "Dünya Kanser Günü" mesajı

Savaşan: Erken teşhis kansere karşı savaşta hepimizin umudu!

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, önlemeden tedaviye, bireyden topluma, sivil toplumdan resmi kuruluşlara kadar herkesin kansere karşı yapabileceğibir şeyin mutlaka olduğunu vurguladı.

Tema: Sporu ve fiziksel aktiviteyi desteklemek...

Bu yılın Dünya Kanser Günü ana temasının "sporu ve fiziksel aktiviteyi desteklemek" olduğunu anımsatan Dr. Ahmet Savaşan, her yıl Dünya’da 14 milyon yeni kanser vakasının ortaya çıktığını ve kansere bağlı 8,2 milyon ölüm meydana geldiğinin altını çizdi.

2030’da 21,7 milyon yeni kanser vakası...

2030 yılına kadar, nüfusun büyümesi ve yaşlanması nedeniyle yıllık 21,7 milyon yeni kanser vakası ve 13 milyon kanser ölümü meydana geleceğinin tahmin edildiğini belirten Savaşan, “kanser çağımızın en yaygın ve en önemli sağlık sorunlarından biri. Erken teşhise yönelik bilinçlenme ve erken teşhis testlerinin sürekli gelişiyor olması, kansere karşı savaşta hepimize umut veriyor” dedi.

Self-Check’i 2 günde 10000 kişi indirdi...

Kanser riskinin, genetik yatkınlık, aile öyküsü ve yaşam alışkanlıkları gibi faktörlere dayalı olduğunu ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, risk faktörü taşıyanların düzenli olarak kontrollerini yapmasının önemine işaret etti. Erken teşhis ve doğru tedavi ile pek çok kanser türünün başarıyla tedavi edilebildiğinin altını çizen Savaşan, konseyin, Kanser Hastalarına Yardım Derneği aracılığı ile ülke kadınlarına hediye ettiği ve meme kanserinde erken teşhis imkanı sunan profesyonel takip sistemi Self Check’in telsim ve türkcell’in kullanıcılarına attığı mesajların da katkısıyla iki günde on binden fazla kişi tarafından indirildiğini belirtti. Bunun erken teşhis konusunda önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Savaşan, konseyin hayatı ilgilendiren konularda sosyal sorumluluk projelerine katkı koymaya devam edeceğini ifade etti.

