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Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği hayatını kaybeden Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği kurucularından Panicos Peonides için taziye mesajı yayımladı.

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Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği hayatını kaybeden Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği kurucularından Panicos Peonides için taziye mesajı yayımladı.
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği hayatını kaybeden Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği kurucularından Panicos Peonides için taziye mesajı yayımladı.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, 96 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği kurucularından Panicos Peonides için taziye mesajı yayımladı.

“Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği kurucularından değerli yazar Panicos Peonides’in ölümünü üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız” denilen mesajda, iki toplum arasındaki ilişkilerin en zor olduğu dönemlerde, Peonides’in  karşılıklı iletişim ve buluşmalara öncülük eden bir aydın olduğu vurgulandı.

Mesajda, “Kültür, sanat ve barış mücadelesi ile dolu hayatı, Kıbrıs için yaptıkları hep hatırlanacaktır. Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği olarak anısı önünde saygıyla eğilir ve eşi şair Eli Peonidou’ya en derin duygularımızla başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

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