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Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nde eş Başkanları Tamer Öncül ve Cemay Onalt Müezzin

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Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin eş Başkanları Tamer Öncül ve Cemay Onalt Müezzin oldu. Müezzin, ayrıca yazman olarak görev da yapacak.
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nde eş Başkanları Tamer Öncül ve Cemay Onalt Müezzin

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin eş Başkanları Tamer Öncül ve Cemay Onalt Müezzin oldu. Müezzin, ayrıca yazman olarak görev da yapacak.

Birlikten verilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) yapılan 17’nci Olağan Genel Kurulu’nda Neşe Yaşın ve Jenan Selçuk eş başkanlık görevlerini devretti.

Neşe Yaşın’ın açılış konuşması, mali raporla faaliyet raporunun onaylanmasının ardından birliğin yeni yönetimi belirlendi.

Dış İlişkiler Sorumlusu Neşe Yaşın, Sayman Halil Karapaşaoğlu, Basın Yayın Sorumlusu Ümit İnatçı, Sosyal İlişkiler Sorumlusu Mustafa Tozakı ve faal üye Ahmet Yıkık oldu.

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