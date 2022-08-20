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Kıbrıs Sokak Yemekleri Festivali Ayia Napa'da kapılarını açtı

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21 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek olan Kıbrıs'ın en büyük yemek festivali olan Kıbrıs Sokak Yemekleri Festivali, Ayia Napa Belediye Stadı'nda cuma akşamı açıldı.
Kıbrıs Sokak Yemekleri Festivali Ayia Napa'da kapılarını açtı

21 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek olan Kıbrıs'ın en büyük yemek festivali olan Kıbrıs Sokak Yemekleri Festivali, Ayia Napa Belediye Stadı'nda cuma akşamı açıldı.

Ayia Napa Belediyesinden yapılan açıklamada, açılış Ayia Napa Belediye Başkan Yardımcısı Antonis Christou tarafından gerçekleştirildi. Christou yaptığı açılış konuşmasında "Mükemmel bir turizm belediyesi olan Ayia Napa Belediyesi, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere özel anlar ve benzersiz deneyimler sunan bu tür girişimleri her zaman alkışlayacak ve destekleyecektir" dedi.

Festivalde, sokak yemekleri seçeneklerinin yanı sıra Meksika, Lübnan, Afrika, Latin, İspanyol, Asya, Nijerya gibi yabancı mutfaklardan yemek çeşitlerinin yanında, zengin sanat programı da izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

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