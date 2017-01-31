 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 86.246
  • Altın 146,236
  • Dolar 3,7823
  • Euro 4,0472
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -11 °C
SON DAKİKASon Dakika: Hamitköy'de yangın!

“Kıbrıs sorunu çözülürse kalkınma olacak ama bankacılık sistemi diken”

»
“Kıbrıs sorunu çözülürse kalkınma olacak ama bankacılık sistemi diken”
Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, çözümün ekonomik boyutu ve devletin altyapısının, çözümün ertesi günü için uygun olup olmadığı konusunda “Sigma”ya açıklama yaptı.

Simerini gazetesinin aktardığı habere göre Yeorgiadis, Kıbrıs sorununa çözüm bulunsa da, bulunmasa da, “Kıbrıs’ın gerek ülke olarak, gerekse ekonomisiyle, perspektifi olan bir ülke olduğunu” söyledi.

Habere göre Yeorgiadis, şu ana kadar garanti altına alınamayan tek şeyin bankacılık sistemi olduğunu ve bankacılık sisteminin, AB’nin denetleyici çerçevesiyle uyum içerisinde olması gerektiğini; aksi takdirde maliyetin artmasının söz konusu olduğunu kaydetti.

Yeorgiadis, Kıbrıs sorunu çözülürse kalkınma olacağını, ancak bunun, belli sınırlar ve önkoşullar altında olacağını söyledi.

Çözümün maliyetine ilişkin rakamlardan bahsedilmesini yanlış bulduğunu ve ne kadar mülkün iade edileceğinin henüz bilinmediğini belirten Yeorgiadis, tazminatlar ayağında dahi, vatandaşı yük altına sokacak veya kamu borcunu artıracak yöntemlerden kaçınılması gerektiğine işaret etti.

Devletin altyapısının, çözümün ertesi günü için uygun olup olmadığına dair bir soru üzerineyse Yeorgiadis, Kıbrıs sorunu çözülse de çözülmese de birtakım perspektiflerin var olacağını  ve gerek ekonominin kalkınmasını devam ettirebilmek, gerekse rekabet edilebilirliği geliştirebilmek için, devlet prosedürlerinde ve altyapılarında değişiklik yapılması gerekeceğini söyledi.

Habere göre Yeorgiadis, “Türk işgalinin sona erdirilebilmesi halinde”, bu tür reformların  ve düzeltmelerin gerekli hale geleceğini savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hellimin tescilinde, Kıbrıs sorunu gecikmesi iddiası31 Ocak 2017 Salı 10:39
  • “Kıbrıs sorunu çözülürse kalkınma olacak ama bankacılık sistemi diken”31 Ocak 2017 Salı 10:39
  • Papadopulos Brüksel’e gidiyor31 Ocak 2017 Salı 10:38
  • Çelepis: “Türkiye’nin garantilere ilişkin tutumu ikna edici olmadı”30 Ocak 2017 Pazartesi 12:27
  • İsrail, Rum Meclisi’nin Yahudi soykırımı açıklamasından memnun30 Ocak 2017 Pazartesi 11:12
  • Anastasiadis Lizbon zirvesinin sonuçlarından memnun30 Ocak 2017 Pazartesi 10:59
  • Türkiye'den May'e olumsuz yanıt!30 Ocak 2017 Pazartesi 10:36
  • Plastik atıklardan dizel ve mazot yakıtı elde edilecek30 Ocak 2017 Pazartesi 10:30
  • Rumlar Balıkesir’de ayin yaptı30 Ocak 2017 Pazartesi 10:27
  • Akıncı’nın CNN Türk'teki açıklamaları Rum Basınında30 Ocak 2017 Pazartesi 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti