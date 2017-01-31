“Kıbrıs sorunu çözülürse kalkınma olacak ama bankacılık sistemi diken”

Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, çözümün ekonomik boyutu ve devletin altyapısının, çözümün ertesi günü için uygun olup olmadığı konusunda “Sigma”ya açıklama yaptı.

Simerini gazetesinin aktardığı habere göre Yeorgiadis, Kıbrıs sorununa çözüm bulunsa da, bulunmasa da, “Kıbrıs’ın gerek ülke olarak, gerekse ekonomisiyle, perspektifi olan bir ülke olduğunu” söyledi.

Habere göre Yeorgiadis, şu ana kadar garanti altına alınamayan tek şeyin bankacılık sistemi olduğunu ve bankacılık sisteminin, AB’nin denetleyici çerçevesiyle uyum içerisinde olması gerektiğini; aksi takdirde maliyetin artmasının söz konusu olduğunu kaydetti.

Yeorgiadis, Kıbrıs sorunu çözülürse kalkınma olacağını, ancak bunun, belli sınırlar ve önkoşullar altında olacağını söyledi.

Çözümün maliyetine ilişkin rakamlardan bahsedilmesini yanlış bulduğunu ve ne kadar mülkün iade edileceğinin henüz bilinmediğini belirten Yeorgiadis, tazminatlar ayağında dahi, vatandaşı yük altına sokacak veya kamu borcunu artıracak yöntemlerden kaçınılması gerektiğine işaret etti.

Devletin altyapısının, çözümün ertesi günü için uygun olup olmadığına dair bir soru üzerineyse Yeorgiadis, Kıbrıs sorunu çözülse de çözülmese de birtakım perspektiflerin var olacağını ve gerek ekonominin kalkınmasını devam ettirebilmek, gerekse rekabet edilebilirliği geliştirebilmek için, devlet prosedürlerinde ve altyapılarında değişiklik yapılması gerekeceğini söyledi.

Habere göre Yeorgiadis, “Türk işgalinin sona erdirilebilmesi halinde”, bu tür reformların ve düzeltmelerin gerekli hale geleceğini savundu.