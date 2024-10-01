Kıbrıs Sorunu...Gayriresmi üçlü görüşme… Tatar: ‘Hayır’ diyemezdim

Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda yeni sürecin mutlak surette Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabileceğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve kendisinin katılacağı gayriresmi görüşme hakkında da konuşan Tatar, “BM Genel Sekreteri birtakım gelişmelere bağlı olarak gayriresmi ve ajandanın olmadığı bir ortamda üçlü görüşmenin herkesin faydasına olacağını ifade etti. Buna ‘hayır’ diyemezdim, evet dedim” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni yasama yılının açılış törenine katıldı

Tatar, 2024-2025 yasama yılının Cumhuriyet Meclisi’ndeki törensel açılışının ardından Meclis’ten ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni yasama yılında Meclis çalışanlarına, milletvekillerine başarı diledi.

Tatar, “Buradaki bütün çalışmaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına hayırlı olmasını, halkın yararına ve faydasına olacak tüm yasaların oy birliğiyle geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen, bağımsız bir Türk devleti olarak yaptığı tüm demokratik çalışmalarla güçlenmeye devam edeceğini kaydeden Tatar, şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz yeni siyaset, burasının kalkınması ve gelişmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ekonomik ve mali iş birliği protokolleri… Tüm bunlara sahip çıkarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurumsal yapısını güçlendirmek için elbette birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürmek durumundayız…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bağımsız, egemen, kurum ve kuruluşlarıyla belki de dünyada çoğu ülkeye, yönetime, anlayışa örnek olacak düzeydedir. Elbette sıkıntılarımız vardır, dünya da ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşıyor… Yanı başımızda, Gazze’de, Filistin’de olanlar, daha da yaygınlaşan bir savaş… Bütün bölgeyi rahatsız eden birtakım ciddi gelişmelerin içindeyiz…”

“Bu yıl önemli… Meclis yeni binaya taşınacak”

Bu yılın önemli olduğunu, Cumhuriyet Meclisi’nin Metehan bölgesinde yapılan yeni binaya taşınacağını belirten Tatar, hedefin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünde taşınmayı gerçekleştirmek olduğunu, en geç yılsonuna kadar bunun tamamlanacağını söyledi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin de aynı tarihte biteceğini belirten Tatar, 400 dönümlük Milli Parkın/Cumhuriyet Parkı’nın halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’ne ve Cumhurbaşkanlığı’na yakın bir arazide Yüksek Mahkeme binası inşa edileceğini, projelerin süratle tamamlanacağını belirten Tatar, bütün bunların da dünyaya bir mesaj olacağını söyledi.

Tatar’dan Kıbrıs konusunda değerlendirme

Konuşmasında New York temaslarına ve son gelişmelere işaret eden Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesine ve Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda Kıbrıs’la ve KKTC’yle ilgili verdiği mesaja işaret ederek, Cumhuriyet Meclisi’nde Kıbrıs konusuyla ilgili konuşmaları dinlediğini ancak detaya girmek istemediğini söyledi.

Tatar, 1968’lerden beri bir anlaşma için tüm gayretin gösterildiğini ancak karşı tarafta benzer bir niyet göremediklerini kaydederek “Yeni süreç mutlak surette Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabilir” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin birtakım gelişmelere bağlı olarak gayriresmi ve ajandanın olmadığı bir ortamda üçlü bir görüşmenin herkesin faydasına olacağını ifade ettiğini belirten Tatar, “Buna hayır diyemezdim, evet dedim” açıklamasında bulundu.

4+1 önerisi…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anavatan Türkiye ile de istişare ederek Türk ve Rum tarafının yanı sıra iki ülkenin anavatanlarının da yer alacağı 4+1 şeklinde bir görüşme önerisinde bulunduklarını belirterek, “Önerimiz Genel Sekreter tarafından değerlendirilecektir diye düşünüyorum…” dedi.