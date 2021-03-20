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Kıbrıs Sorunu Güney Kıbrıs Meclisi'nde tartışıldı

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Kıbrıs sorununun, Nisan sonu yapılacak gayriresmî 5+1 konferans öncesinde, Güney Kıbrıs Meclisi’nin dünkü özel oturumunda tartışıldığı bildirildi.
Kıbrıs Sorunu Güney Kıbrıs Meclisi'nde tartışıldı

Kıbrıs sorununun, Nisan sonu yapılacak gayriresmî 5+1 konferans öncesinde, Güney Kıbrıs Meclisi’nin dünkü özel oturumunda tartışıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Hepsi Farklı Telden… Partiler Meclis’in Uzun Süren Kıbrıs Sorunu Oturumunda Kendini Tekrarladı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, dünkü Meclis oturumunun özünde siyasi partilerin Kıbrıs sorunundaki tezlerinin tekrarının yapıldığını kaydederken, tüm partilerden 23 milletvekilinin söz alarak, milletvekilliği seçiminden önce kendi tezlerini ileri götürmek için “iyi bir fırsat bulduklarını” yazdı.

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Kıbrıs sorununa Güney Kıbrıs’ın iki büyük partisi olan DİSİ ve AKEL’in desteği olmadıkça çözüm bulunamayacağını ifade ederek birlik çağrısı yaptığını kaydetti.

Habere göre Neofitu, Cenevre’de özlü müzakerelerin yolunun açılmaması halinde Maraş’ı kaybedeceklerini ve herhangi bir çözüm modeliyle toprak düzenlemesi yapılabileceğine dair düşüncelerin “ütopya” olduğunu belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise partisinin, Anastasiadis’in durumu doğru şekilde idare edebilmesi halinde tarihi bir sorumluluk alarak, süreci destekleyeceğini söyledi.

Kiprianu, deneme/yanılma ve tutarsızlıkla kaybedilecek zaman olmadığını; bunun “bölünmenin elini güçlendireceğini” ve Anastasiadis’in Türkiye’yi uzlaşılmış çözüm zeminine dönmeye zorlamaması halinde, tarihin onu “bölünmenin lideri” olarak yazacağını ifade etti.

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Kıbrıs sorununda Kıbrıs’ı jeostratejik açıdan kuvvetlendirecek, AB’nin değerini yükseltecek ve Türkiye’ye bedel ödetecek yeni bir stratejinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Papadopulos ayrıca, Anastasiadis’i konfederasyon ve iki devletli çözümü tartışmaya hazır olduğu izlenimini yarattığı gerekçesiyle eleştirdi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise, Kıbrıs sorunuyla ilgili uluslararası konferans kararının, müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin politikalarının ön saflarında yer alması gerektiğini; ancak bunun terk edildiğini söyledi.

Sizopulos, 2017’de Cenevre ve Crans Montana’da yaşananlara atıfta bulunarak, yeni gayriresmî beşli konferans sürecinin geçmişin tecrübelerini yeniden ortaya koyacağını ve aynı sürecin yeniden yaşanması tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Habere göre Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, gayriresmî beşli konferansın Kıbrıs sorununa adil bir çözüm bulmak için değil, Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için planlandığını ve Türk planlarını ortadan kaldırarak hezeyandan kurtulmayı borç bildiklerini kaydetti.

Dayanışma Hareketi Milletvekili Mihalis Yorgallas, partisinin Annan Planı gibi “bölücü mantığı olan planlara” ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” feshedilmesi yönlendirmelerine izin vermeyeceğini ifade etti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Haralambos Theopemptu ile ELAM Başkanı Hristos Hristu da, Kıbrıs’ın Avrupa’daki imajını iyileştirmek için plan yapılması ve beşli konferans için dikkatli şekilde hazırlanılması gerektiğine dikkati çekerek, memleketin en önemli sorunu olan Kıbrıs sorunu için yapılan tartışmaların olumsuz havada gerçekleştiğini belirtti.

VİKTORAS PAPADOPULOS: “KİMSE KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜM ÇERÇEVESİNİ DEĞİŞTİREMEZ”

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Rum Başkanlık Sarayı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un, Rum tarafının BM Genel Sekreteri’nin belirlediği çözüm çerçevesinde tartışmaya her zaman hazır olduğunu ve kimsenin bu çerçeveyi değiştiremeyeceğini söylediğini yazdı.

Başkanlık Sarayı’nda dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Papadopulos, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi olduğunu ve AB’deki hiçbir ülkenin, iki Kıbrıs devletini AB’ye kabul etme niyetinde olmadığını kaydetti.

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