“KIBRIS SORUNUNDA MÜMKÜN OLANA GERİ DÖNMELİYİZ”

Vasiliu, "Müzakerelere, mümkün olan için mücadele etmeye gidelim. Hangisi mümkündür, bilmiyorum. Biçimlendirmek de istemiyorum. Başkan, Kıbrıs’ı yeniden birleştiren olarak hatırlanmak istediğini söyledi. Olacak mı? Türklerin bize zarar vermesi için savaş yapması gerekmediğini de anlamamız gerekir. Hatırlayın, Kammenos Kıbrıs’a geldiğinde uçakların uçmasına karşı çıkmış, Ulusal Konsey’de söylemiştim. Bana ‘Bak Türkler ne yapacak’ cevabını verdiler. İtiraz edersen sana, fırsat verdin derler. Yazın, Protara üzerinde uçmaya başlarlarsa, ana silahımız olan turizm zarar görecek. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki oyunda bir oyuncu olmasına olanak tanıyacak çözüm olabileceğini bilseydi, şu anda iyi olurdu” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BÖLGEMİZDEKİ EN BÜYÜK GÜÇ OLDUĞUNU ANLAMAMIZ GEREKİR”

Vasiliu, söyleşide şu ifadelere yer verdi: "Bugünkü Türkiye ve Erdoğan’la olur mu diye bir şey yok. Türkiye her zaman aynıydı. Erdoğan konusu değil. Türkiye’nin bölgemizdeki en büyük güç olduğunu anlamamız gerekir. Bir ara, Kıbrıs sorununun çözümünün kendisinin de menfaatine olduğuna ikna olmuştu. O zaman bunu yapabilirdi çünkü Avrupa ile iyi geçinmek istiyordu. Şimdi neden Doğu Akdeniz’in dışında tutulmak istesin. Caydırabilecek durumda mısın? Kıbrıs sorunu çözülmezse doğal zenginliğimizi değerlendiremeyeceğiz ve hiçbir ülke Türkiye ile savaşa girmek istemeyecek. Büyük yatırımlar olabilmesi için güvenlik olması gerekir."