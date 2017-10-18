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Kıbrıs Sorununda Şubat'tan sonra hareketlilik bekleniyor. Akıncı: Rum tarafında bir zihniyet dönüşümü olursa yeniden denenebilir.

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Kıbrıs Sorununda Şubat'tan sonra hareketlilik bekleniyor. Akıncı: Rum tarafında bir zihniyet dönüşümü olursa yeniden denenebilir.
Kıbrıs müzakerelerinde Türk tarafı diyalog kapısını açık bıraktı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ‘Sonuç ve çözüm odaklı, dengeli bir paketle, Rum tarafında ciddi bir zihniyet dönüşümü olması kaydıyla bir deneme daha yapılabileceğini’ kaydetti.

‘Ancak, çözüm olmuyorsa KKTC yoluna devam edecek’ diyen Akıncı, ‘başka arayışlara girilmemesini’ istedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın düzenlediği Ekonomi ve Politika seminerine katıldı.

‘Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs konusundaki uluslararası konferansları’ değerlendiren Akıncı, Mont Pelerin ve Cenevre’nin ardından Crans Montana’nın çözümün sağlanabileceği son durak olarak kabul edildiğini anımsattı.

Türk tarafının Türkiye ile birlikte Crans Montana’da makul şartlarda davranmasını bilen yaklaşım sergilediğini ancak Rum tarafının benzer bir tavır göstermediğini kaydeden Akıncı, yine de Türk tarafınca diyalog kapısının kapanmadığını belirtti.

Akıncı; ‘sorun olduğu sürece çözüm arayışı devam eder. Farklı çözüm perspektifleri gelişebilir ancak ne olacaksa müzakere edilerek olacaktır. Ayrılık olsa bile görüşerek, uzlaşarak olacaktır. Biz diyalog kapılarını kapatacak değiliz ama şu sıralar görüşme olmayacağı
belli’ diye konuştu.

Bundan sonra izlenecek politikaya ilişkin ise Cumhurbaşkanı Akıncı, ‘müzakerelerin ucu açık şekilde devam etmeyeceğini’ belirtti.

‘Sonuç ve çözüm odaklı, dengeli bir paketle, Rum tarafında ciddi bir zihniyet dönüşümü olması kaydıyla bir deneme daha yapılabileceğini’ kaydeden Akıncı, KKTC, olası bir çözümde kurucu devlet olarak yerini alacak, çözüm olmuyorsa bu şekilde yoluna devam edecek. Başka arayışlara girmeye gerek yoktur’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’nin güçlendirilmesinin önemine de işaret ederek; ‘trafik, çevre, gıda güvenliği gibi Kıbrıs konusu kaynaklı olmayan pek çok halledilebilecek sorun olduğunu’ söyledi ve ‘kendi evimizde atılması gereken adımları başka bahara ertelemeyelim’ dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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