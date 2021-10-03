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Kıbrıs sorununda süreci özlü müzakerelere götürebilecek net yetkileri olan bir temsilci atanması

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Kıbrıs sorununda süreci özlü müzakerelere götürebilecek net yetkileri olan bir temsilci atanması konusu tartışılmaya devam ediyor
Kıbrıs sorununda süreci özlü müzakerelere götürebilecek net yetkileri olan bir temsilci atanması

Rum yönetiminin, BM Genel Sekreteri ile görüşmelerde, Kıbrıs sorununda süreci özlü müzakerelere götürebilecek net yetkileri olan bir temsilci atanmasını istediği, bu talebin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Genel Sekreter Guterres ile New York’taki görüşmelerinde yinelendiği bildirildi.

Fileleftheros, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde geçen Nisan ayında Cenevre’de gerçekleşen gayriresmî 5’li konferansta, 3-4 ay içinde özlü müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak bir özel temsilci atanması fikrinin ortaya konulduğunu, Anastasiadis’in de New York’ta, özel temsilcinin somut yetkileri olmasında ısrar ettiğini yazdı.

Habere göre aynı kaynaklar Genel Sekreter’in özel temsilcisinin spesifik olarak Güven Yaratıcı Önlemler ve Teknik Komiteler üzerinde odaklanamayacağını çünkü odaklanması halinde prosedürün tamamen değişip Türk taleplerine hizmet eder hale geleceği görüşünü de dile getirdi.

Gazete başka bir haberinde BM Genel Sekreter Sözcü Vekili Ferhan Haq’ın, dünkü basın brifingi sırasında New York’ta gerçekleşen gayriresmî üçlü görüşmenin üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen BM’nin neden bir açıklama yapmadığının ve açıklama yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine şunları söylediğini yazdı:

“Bu aşamada bir şey beklemiyorum. Bir şey demediğimizde, unutmuş olduğumuz için değil, bir şey söylememeye bilerek karar verdiğimiz için konuşmuyoruz.”

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