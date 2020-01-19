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“Kıbrıs sorununun çözümü en büyük reform olacak”

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“Kıbrıs sorununun çözümü en büyük reform olacak”
“Kıbrıs sorununun çözümü en büyük reform olacak”

Güney Kıbrıs’ta, iktidardaki DİSİ partisinin Meclis’teki grup sözcüsü Nikos Tornaritis, Alithia gazetesinde yer alan demecinde, Kıbrıs sorununun çözümünün en büyük reform olacağını söyledi.

Gazetede yer alan demecinde, Kıbrıs Türk tarafında gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, Kıbrıs sorununun federal çözümüne ilişkin son fırsat penceresinin açılacağını savunan Tornaritis, kendilerinin akıllı ve esnek bir şekilde hareket ederek, Kıbrıs sorunuyla ilgili satranç tahtasında, son hamlede, şat-mat yapacak taraf olmaları gerektiğine işaret etti.

Geniş bölgede var olan birçok problemin, vatandaşların çözüme ilişkin beklentilerini kısıtladığını da belirten Tornaritis, bununla birlikte, yolu açması, ilham vermesi ve rehberlik etmesi gerekenin ise politikacılar olduğunu kaydetti.

Tornaritis demecinde, Türkiye’ye mesaj da göndererek, Türkiye’nin yalnızca Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte bölgedeki enerji planlamalarına katılabileceği iddiasında bulundu.

Kıbrıslı Türklerle yakınlaşma, iş birliği ve karşılıklı anlayışın, iki kesimli, iki toplumlu federasyon hedefi için yararlı olup olmadığı sorusuna, bunun tabii ki yararlı olduğu yanıtını veren Tornaritis, Kıbrıslı Türklerle konuşmamaları ve birlikte yürümemeleri halinde, ne çeşit bir federasyon inşa edecekleri sorusunu sordu.

Tornaritis, hedeflerinin 45 yıldır, Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumlu federasyon modeli temelindeki çözümü olduğunu sözlerine ekledi.

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